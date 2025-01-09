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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】豪宅不如好宅

2025/01/09 05:30

豪宅不如好宅豪宅不如好宅

文／歐米瑪

到好友新家參觀，果然是豪宅裝潢氣勢非凡，家具擺設頂規高級，偌大空間讓人看了目瞪口呆。

她嫌之前居住房子坪數格局太小，更換透天豪宅居住才夠氣派。回想起過去她家不是好窄，而是物品堆積太多，舉凡時下流行的新潮品都有購買，客廳按摩椅、健身器材都快直逼健身房，廚房鍋具、電器用品樣樣不落人後，很多產品沒見用過幾次就束之高閣，那些清潔機器更是日益求新不手軟，但是環境整理上沒有預期乾淨，整個家第一眼印象就是雜亂不堪，更別說其他房間快成了儲藏室，居住空間再大看起來也不夠用。

房子是給人住的，不是給那些物品占用存放用，家的溫暖來自人的幸福味，可以一起好好吃頓飯，好好簡單生活過日子，就是知足與滿足，懂得適時斷捨離過減法人生，無關房子大小，一家人快樂過生活就是好宅。

一個家不是用錢撐起來就是好，要懂得經營維繫親情關係，否則形同虛設，只是表面風光。豪宅不如好宅，觀看之餘感觸良多，換個地方住不換思維，豪宅再變成好窄不無可能。

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