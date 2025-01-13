自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 賴志穎／給亂馬的信箋

2025/01/13 05:30

◎賴志穎◎賴志穎

◎賴志穎

親愛的亂馬：

你好嗎？恭喜你回到咒泉鄉了。即便好久不見，我現在閉上眼睛，仍可以回到我們初次相遇的地方――兒時鋼琴老師的租屋處。那是一間小小的雅房，書架上半是樂譜半是日本漫畫，包括當時台灣還沒有正式代理的《七笑拳》。母親當年將我和妹妹的課排在一起，等到兩人都結束時再來接我們，妹妹彈琴時就是我們短暫的私密時光。你遇冷水變女、遇熱水變男的特殊體質總是娛樂著我，但你仍想回到男溺泉解除這樣的魔咒。

有次你幾乎達到了目的。有人從咒泉鄉帶回男溺泉粉，你和良牙終於在冷水中終於享受到不變身的快樂，然而喜劇怎會讓主角如意？那包過期的粉不久就讓你成為女兒，而良牙當然又成為那隻惹人憐愛的小豬了。

老實說，我不知道你有何不滿。這世界上沒人能無痛隨意變換性別（或許你認為這是身不由己，但你得承認你常利用女身來操控九能學長吧？），一般人變換性別是不可逆的，是需要下決心、花上大筆金錢以及承受手術的痛苦，我常笑你如果被一些人不負責地用「如果你是女的我就……（娶你？追你？）」告白，你就可以往身上潑一桶冷水笑咪咪地問：「噢，真的嗎？」

我好喜歡看他們驚恐的表情。

遇到你之後我想起兒時曾問母親許多問題，如男生要如何變成女生（或相反）、如何讓指甲停止生長、改變皮膚顏色、不需要吃飯就能活（我兒時的厭食和現在的暴飲暴食簡直天壤之別）等等，母親一律以「吃ㄒㄧ藥」回答，小時候因此誤認ㄒㄧ藥是萬靈丹。後來這才明白母親對於這些問題的敷衍，學藥的她只是用「西藥」來回答一切不可能（也不需要）被治療的事物。

我當年多憧憬去咒泉鄉呀！不只是娘溺泉，所有的能變身的溺泉，包括鴨子（鴨子怎麼會溺水呢？）、貓、小豬、熊貓、或其他的怪獸，我都想要試試看，隨時幻化成另一種形體是我兒時夢寐以求的事呀！我也曾困惑於，你們在身體表面遇到冷熱水時才變身，那當你們喝到冷飲時，變化是否為你們的內在？譬如，良牙心智就成為一頭豬，你則是保持著男人的身形，內心卻轉變成少女？這些年你明明有很多機會回到咒泉鄉，卻只是打嘴砲，讓我不禁懷疑，你是否偷偷享受著變成女身的快樂（九能學長的追求），卻逃避女人的負擔（如月經和珊璞的追殺），更可逃婚（你的父親也真是的……）？

這就是我把這封信存放在咒泉鄉的意義所在，在你完全恢復為男身前，請想想多少人羨慕你擁有的獨特體質，趁還沒下決定前多經驗一點女人才能做的事吧（懷個孕如何）？既然咒泉那麼好，你問我為何自己不去咒泉鄉？嘿，你回頭看看，剛才把信給你的那個女服務員是誰？

祝 順心

你的老友

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應