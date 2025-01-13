【家庭plus．生活大補帖】65歲 日子一樣過

65歲 日子一樣過

文／露西

被阿嬤阿嬤的叫了3年，但始終認為自己是個年輕的阿嬤；從前從不在乎，也不過生日，孰不知到了65歲的這一天，卻是感慨良多，踏不過去，一直在乎著老之將至。

WHO說65歲開始是老年人口，也早早就接到政府的各式通知：可以去辦敬老卡、可以申請重陽節禮金，連高鐵都開始可以享有半價……在在都提醒我，就是個老人了！因此，在生日這天，又是做臉、又是去角質，也早早給自己買了一個貴一點的包。很俗氣，但是就是莫名地、強烈地想要這樣做，應該是想要用這方式來抓住青春的尾巴，希望多少能慰藉自己吧！可是雖然儀式做足，仍然禁不住向朋友絮叨，感歎光陰似箭，歲月如梭！

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一整天雖然儀式感十足，卻始終非常的惆悵，一直到了午夜12點，忍不住睡著了。隔天起床，東吃吃、西喝喝，忙這忙那，一時之間，竟忘了昨天的傷感，到了中午才猛然想起，哇！我已經踏過去，而且向66歲邁進了！

好吧，時間不會因你的感慨而停止，也不會因為做足儀式而變年輕，所以有情緒一天就好了！學習做個開朗的人，好像日子會比較好過。像朋友說的，心情很重要，她祝我做個智慧的老人：「開心過日子，多運動過日子，這樣同時也能延緩老化。」多有智慧呀！是的，就這麼辦吧！

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