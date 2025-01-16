【家庭plus．生活停看聽】小小一元 大大價值

小小一元 大大價值

文／艾莉貓

晨跑時我總順道繞入附近的早市，向熟悉的小農採買新鮮現摘野菜：山茼蒿、青江菜、油菜或枸杞葉，為餐桌增添健康蔬食，因此與附近小農熟識：「阿姨，最近要注意保暖唷。」阿姨總熱情回應：「妹妹啊，天冷菜長得慢，沒辦法多送妳，要等下次囉。」寒冷的天，溫暖的心，慢跑後開機的不僅是我的身體，連心情也熨貼的恰到好處。

某天，阿姨的菜攤旁站了一位瘦骨嶙峋的客人正大呼小叫，引來人群側目圍觀，我旁敲側擊才明瞭她買菜剛好差了一元，老闆說沒關係不用給，她卻異常困窘為難，無論如何都不願欠下，口袋錢包東翻西找，焦急寫在臉上。看不下去，我拿出皮夾裡的一元遞給阿姨：「老闆，這是她的一元。」點頭向這位客人輕聲解釋：「沒事，我剛好有。」

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幾天後跑到半路，突然看見那天那位中年婦女朝我揮手跑來，原來是她！塞了什麼進我手裡，嚇一跳打開掌心，裡頭滾落出一枚全新一元銅板和一封手寫信：「小姐妳好，謝謝妳的善良，我得癌症和憂鬱症纏身多年，有時情緒很差還會鑽牛角尖。謝謝妳幫我，那天真的讓我很開心、很快樂！」

沒料到會是這種展開，在這個依靠演算法來推薦好友的大數據時代，竟能在「一」來「一」往間，結識特別的緣分！往後只要相遇就會與她頷首家常，儘管對她的情況，我知之甚少也幫不上忙，但很感謝她讓我明白：即便處境再困難，良善與感恩仍可以是我們踏實快樂的選擇──小小的一元，蘊藏大大的價值！

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