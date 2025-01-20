【自由副刊】 王和平／星期一

◎王和平

◎王和平

．

今天早晨

夢中曬曬醒

mona在我腳邊

一樣溫暖

太陽和貓咪

對等東西

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我還懂得寫詩嗎？

都這年頭

．

工人搭種鷹架

聖誕樹的下半身

一台銀色手推車來自超市

吊球波波堆滿

路過生乳捲店家新推出草莓生乳

捲，果醬，心情

通通往內轉

太意識自己是個詩人

就是詩亡的開始

每每你抽4張衛生紙123

．

沒生活何來寫

網路無處不在何來寫

brainrot

可以把社交媒體統統關上了嗎

可以和全世界直面來一場誠實與果敢嗎

可以和世人分批來趟speed dating嗎

你拿了一些無獎金的獎，浩浩蕩

生活有因此豐盈一點嗎

我喜你昨晚為我煮那鍋湯

我喜清晨mona在睡房外咪咪叫

我喜和誰隨口聊一件作品而直達

創作核心，正中央

我喜高挑天花板

世界被書圍繞——我繞著書

摸著書，兩肩承抬一疊書的重量

．

每個星期一我又從虛空回落塵世

拿一個掃帚

幸好還有掃帚

我掃掃掃過幾百下，低頭

試著把自己壓低一點

再低一點，

直至不占有體積。

每層階梯與內心紊亂每顆髒東西條理清晰

幸好還有星期一

虛空回落地板，踏上腳踏車

來這你先學習風

順順逆

．

人生最快樂三件事

123

都無關輸贏

雲石桌上我看見天空，

藍的，一架白飛機橫飛——

順滑、冰冷，陽光已告離場

．

幸好還有星期一

下班

草莓生乳捲全數賣光

不二家那妹子的舌頭

聖誕樹上半身已裝上

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