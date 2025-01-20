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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 王和平／星期一

2025/01/20 05:30

◎王和平◎王和平

◎王和平

今天早晨

夢中曬曬醒

mona在我腳邊

一樣溫暖

太陽和貓咪

對等東西

我還懂得寫詩嗎？

都這年頭

工人搭種鷹架

聖誕樹的下半身

一台銀色手推車來自超市

吊球波波堆滿

路過生乳捲店家新推出草莓生乳

捲，果醬，心情

通通往內轉

太意識自己是個詩人

就是詩亡的開始

每每你抽4張衛生紙123

沒生活何來寫

網路無處不在何來寫

brainrot

可以把社交媒體統統關上了嗎

可以和全世界直面來一場誠實與果敢嗎

可以和世人分批來趟speed dating嗎

你拿了一些無獎金的獎，浩浩蕩

生活有因此豐盈一點嗎

我喜你昨晚為我煮那鍋湯

我喜清晨mona在睡房外咪咪叫

我喜和誰隨口聊一件作品而直達

創作核心，正中央

我喜高挑天花板

世界被書圍繞——我繞著書

摸著書，兩肩承抬一疊書的重量

每個星期一我又從虛空回落塵世

拿一個掃帚

幸好還有掃帚

我掃掃掃過幾百下，低頭

試著把自己壓低一點

再低一點，

直至不占有體積。

每層階梯與內心紊亂每顆髒東西條理清晰

幸好還有星期一

虛空回落地板，踏上腳踏車

來這你先學習風

順順逆

人生最快樂三件事

123

都無關輸贏

雲石桌上我看見天空，

藍的，一架白飛機橫飛——

順滑、冰冷，陽光已告離場

幸好還有星期一

下班

草莓生乳捲全數賣光

不二家那妹子的舌頭

聖誕樹上半身已裝上

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