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【自由副刊】 王和平／星期一
◎王和平
◎王和平
．
今天早晨
夢中曬曬醒
mona在我腳邊
一樣溫暖
太陽和貓咪
對等東西
．
我還懂得寫詩嗎？
都這年頭
．
工人搭種鷹架
聖誕樹的下半身
一台銀色手推車來自超市
吊球波波堆滿
路過生乳捲店家新推出草莓生乳
捲，果醬，心情
通通往內轉
太意識自己是個詩人
就是詩亡的開始
每每你抽4張衛生紙123
．
沒生活何來寫
網路無處不在何來寫
brainrot
可以把社交媒體統統關上了嗎
可以和全世界直面來一場誠實與果敢嗎
可以和世人分批來趟speed dating嗎
你拿了一些無獎金的獎，浩浩蕩
生活有因此豐盈一點嗎
我喜你昨晚為我煮那鍋湯
我喜清晨mona在睡房外咪咪叫
我喜和誰隨口聊一件作品而直達
創作核心，正中央
我喜高挑天花板
世界被書圍繞——我繞著書
摸著書，兩肩承抬一疊書的重量
．
每個星期一我又從虛空回落塵世
拿一個掃帚
幸好還有掃帚
我掃掃掃過幾百下，低頭
試著把自己壓低一點
再低一點，
直至不占有體積。
每層階梯與內心紊亂每顆髒東西條理清晰
幸好還有星期一
虛空回落地板，踏上腳踏車
來這你先學習風
順順逆
．
人生最快樂三件事
123
都無關輸贏
雲石桌上我看見天空，
藍的，一架白飛機橫飛——
順滑、冰冷，陽光已告離場
．
幸好還有星期一
下班
草莓生乳捲全數賣光
不二家那妹子的舌頭
聖誕樹上半身已裝上
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