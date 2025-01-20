【自由副刊】 郝妮爾／泡麵的吃法

◎郝妮爾

◎郝妮爾

我在多數時候是個能處處妥協的人，唯有泡麵無法讓步。

深夜時分，女兒沉沉睡去，先生喃喃說他餓了。我說沒問題，轉身要去張羅，他卻伸手拉住，要我不要衝動。

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衝動什麼？我只是想煮碗泡麵。

妳煮的不是一碗，都是一鍋。他說。

這不是廢話？泡麵哪有只煮一碗的道理。

本來就是，與其湊那幾十塊的免運費外送，不如直接煮一鍋泡麵來得快。雖然快，卻不能潦草以待。趁此機會把快爛光的青蔥剁切，蔥白爆香，蔥末留著，爆香時刻，先用一鍋熱水浸泡麵體，讓沾附在麵上的油沫逼出，否則屆時整鍋顯得油光滿面。至於熱湯，我喜配蔬菜，特別得是冬日的白菜，易軟亦甜又香，切絲撒下去，整鍋味道就足了──但我還不滿足，撒入半包附上的醬料，而後鰹魚粉之必須、再淋上一湯匙的干貝醬油，切不可忘的是，待麵放下，將軟而未軟之際，要適時放入兩顆散蛋。

接下來的步驟至關重要：蛋汁下鍋，無須攪拌，猛火催落，大滾五秒，蓋鍋悶放，等約數十秒，起鍋前撒上備妥妥的蔥花，大勢底定。

「我只是想吃個泡麵。」先生會邊嘀咕，邊撈起沾附蛋汁的麵，看起來非常性感──我說的是麵。

很後來才知道，「要來我家吃個泡麵嗎？」在韓國是眾所皆知的性暗示。但我畢竟不生在那個文化，很難判斷此暗示到底先挑逗了性欲或者食欲，不過總而言之，在結婚超過十年的夫妻之間（大概）絕對是食欲為先。偏偏我無法忍受有人對於泡麵的想像只是沖脫泡蓋送──沖熱水、脫醬料、泡麵體、蓋上封膜等待時機成熟送上嘴邊──那樣單調的吃法，是對泡麵的不敬。

「你這根本是一種強迫症了。」先生說，這時候已在大口喝湯。

話不能這樣說，我們日常生活中已經有太多事情被逼著退讓了。像是面對電話中的雞歪客戶，還得撐起微笑，用充滿朝氣的聲音說：「沒問題，謝謝您，我了解。」或是看著人行道那位抽菸的大叔，非常順手地把菸蒂踩熄並瀟灑離開，敢怒不敢言，只能祝福他長命百歲活到世界末日那一天；也有可能，只是滑著Threads，看看那些曬薪資條的陌生人們，是如何一面抱怨經濟不景氣，一面放上他環遊世界的奇異美景，而我永遠只孬種地按下一個讚。其他退讓的小事更多──指甲油塗歪乾脆放棄補救、遇見黃燈乖乖剎車結果被後面按喇叭、付了火腿蛋吐司加起司的錢最後吐司裡卻沒有起司。上述時刻我都可以鄉愿地忍耐，佯裝成一個前額葉成熟的大人，平安無事度過這一天又一天。

只有泡麵不可以讓步。蔥要放，蛋要加，麵體非得先燙過熱水。

吃飽後的先生，會自己洗碗洗鍋，連方才切菜的砧板也洗得乾乾淨淨，要我先上樓睡覺。看到這一幕，覺得已幸福得不可再多要求什麼囉。

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