【藝術文化】衛武營2025藝術學習推廣計畫將登場 聚焦藝術影響力

衛武營推動藝術學習推廣，首場工作坊將從校園起跑。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營去年啟動「藝術學習推廣國際論壇3年計畫」，藉由國際交流平台倡議藝術推廣價值，透過教學藝術家的實踐，讓藝術影響力跨出劇場；今年邁入第2年，將邀集18名國際與談人，以及國內藝術和教學現場專業人士，各推5場工作坊和論壇，美國教學藝術家之父艾瑞克．布思將首度訪台，英國國家劇院及美國甘迺迪表演藝術中心代表也將受邀蒞臨。

這次論壇獲美國在台協會高雄分處資源協助，並與中山大學合作，探討「藝術影響力，社會處方箋」，聚焦近年藝文領域關注議題，並透過藝術家與學校、社群合作，將藝術由靜態欣賞轉變為動態實踐。

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此外，還規畫了5場工作坊，從校園、社區、場館、全球實踐等面向出發，首場工作坊從校園起跑，讓創意參與製作人、藝術教育者以及地方創生工作者，透過概念、工具、實作，將藝術學習推廣一把抓。

5場主題論壇將於2月24、25日舉行，6名國際一線藝術組織從業人員，將和12名台灣的藝文領域專業工作者，分5個主題探討藝術如何創造影響力。

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