振興花蓮旅遊補助一看就上手 AsiaYo加碼再玩全世界

AsiaYo玩花蓮加碼遊全球，圖為花蓮親子民宿「波希米亞民宿」戲水池。（AsiaYo提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕交通部觀光屬自6月1日起推出「振興花蓮震後獎勵旅遊」方案，祭出補助優惠，平日每房最多折抵1,000元，假日最多折抵500元；AsiaYo針對本次補助專案加碼推出抽千元訂房金的超值優惠，凡於6月1日起至AsiaYo網站下訂花蓮補助專案之旅遊商品，即可於補助活動結束後抽出限量千元訂房金，此獎勵金將以折扣碼序號寄出，可用於AsiaYo網站的任何全球商品，等於玩了一趟花蓮，還有機會可以玩郵輪或世界各地的團體旅遊、訂房、滑雪等項目，為下半年度累積旅遊基金。

花蓮包棟民宿「檸檬墅二館」。（AsiaYo提供）

AsiaYo表示，本次補助專案中，合作的花蓮旅宿業者超過百間以上，只要上ＡsaiYo網站，搜尋花蓮地區的旅宿物件，有參加補助者，會特別標示「振興旅遊補助」，讓消費者一目瞭然，輕鬆找到適合自己喜愛的物件。AsiaYo強調，最大的優勢在於，能訂購的除了一般的飯店之外，還有民宿、包棟、寵物友善、親子、溫泉等多元主題的選擇，讓旅客能夠以各式各樣的型態參加本次補助專案，真正落實振興花蓮各地的觀光旅遊產業鍊，搭配本次振興補助後，可說是一趟超值之旅

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AsiaYo精選全台最多寵物友善的旅宿，圖為「鮭魚歸魚民宿」。（AsiaYo提供）

AsiaYo說明，現在許多人有飼養毛小孩，都希望能與毛小孩共同來趟旅遊，AsiaYo特別精選全台最多寵物友善的旅宿，此次在花蓮方面特別推薦「鮭魚歸魚民宿」，寵物可入房一起住宿，特定房型還提供寵物專屬睡墊及餐具等，折抵補助後每晚1,070元起；「感覺民宿」則為少數能攜帶大型犬入住的包棟民宿，折抵補助後每晚4,950元起（可6人入住）；在花蓮市區以波希米亞風格為主的「波希米亞民宿」適合親子族群出遊，提供戲水池、幼兒專屬澡盆、提供自行車租街，並且方便停車，折抵補助後每晚1,520元起。至於花蓮地區近年很流行的就是包棟民宿，親朋好友揪團包下整棟獨立式物件，可以自由自在享用空間不會被他人打擾，花蓮地區特別推薦「喜悅民宿」，有海景、電梯等優勢，補助折抵後每晚9,500元起（12人入住，平均每人900元起）；「檸檬墅二館」則提供電動麻將桌、KTV、Switch等娛樂設備，折抵補助後每晚3,699元起（4人入住，平均每人988元起）。還有超多別人沒有的花蓮特殊旅宿選擇，更多相關內容詳詢AsiaYo花蓮旅遊補助網站。

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