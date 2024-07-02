（影音）「乙未客家戰役文化季」週六點燃 復刻義民物資補給車

「義勇獻藝——紀念音樂會」，結合音樂、舞蹈，演繹乙未戰役的情感和意義。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府客家事務局7月6日至27日舉行「義勇祭——2024乙未客家戰役文化季」為期3週活動，這週六晚間率先在平鎮區乙未保台紀念公園舉行紀念音樂會，後續包括夏日庄頭營隊，與走讀活動，邀民眾走訪桃園各地歷史軌跡，各項活動也能看到復刻戰場的「義民物資補給車」，展售桃園在地特色產品。

1895乙未戰役，由台灣人民自發組織義勇軍隊抵抗日軍，當時桃園地區有大湳尾之役、安平鎮之役、龍潭陂之役，及大嵙崁之役。客家局長范姜泰基表示，今年乙未戰役季活動以「義勇祭」為命名，強調當年先民保鄉衛土的「義魄」及「忠勇」精神，這週六晚上7點的「義勇獻藝——紀念音樂會」，邀請「龍潭愛樂管弦樂團」及「山城藝造」結合音樂、舞蹈，以水上舞劇形式呈現，共同演繹乙未戰役的情感和意義，緬懷先民英勇精神。

請繼續往下閱讀...

8日至12日，客家局跟鎮興里合作舉辦「義勇小學堂——夏日庄頭營隊」活動，一共5場，每場號召20位義勇軍，結合空氣槍、彈弓製作，以及擂戰鼓等體驗，讓民眾在參與走訪社區的氛圍中，了解乙未戰爭背景下的客家文化。

「義勇小巴士—戰場走讀」13日、25日將拜訪獨立書店「晴耕雨讀」，店主人洪毓穗說，當天「毛筆書寫體驗」，讓民眾寫下活動主題，靜心體會敬字惜紙。（洪毓穗提供）

13日至25日舉辦「義勇小巴士—戰場走讀」，融合乙未戰役的桃園4大戰場，分3條路線，透過6場走讀，每場20個名額，從中壢火車站搭乘專車拜訪相關歷史地點，其中13日、25日的龍潭陂之役行程，將拜訪獨立書店「晴耕雨讀」，晴耕雨讀老闆洪毓穗表示，戰爭對一般民眾來講可能很遙遠，但透過文學作品可理解這塊土地、先民過去發生的歷史，進而避免未來可能的錯誤，當天「毛筆書寫體驗」，會讓民眾以書法自行寫下活動主題，靜心體會客家人敬字惜紙的觀念。

活動重頭戲為27日的「義勇再出發——城市走讀」，當日將號召200位民眾重現當年戰役補給隊，從1895乙未保台紀念公園出發，前往鎮興里社區劇場，觀賞在地居民演出的乙未戰役主題話劇，鎮興里大鼓隊也將出場表演，現場並規畫市集攤位、實境闖關、水上劇場等精彩采動，其中，實境闖關將在平鎮褒忠祠、八字圳水岸公園、大庄伯公、綠水溪生態步道等地展開，參加闖關民眾可以蒐集紀念獎章。

「義勇再出發——城市走讀」將號召百位民眾從1895乙未保台紀念公園出發，前往鎮興里社區劇場。（記者黃政嘉攝）

范姜泰基表示，今年首次推出「義民物資補給車」，重現乙未戰役期間為支援前線義勇軍所組織的物資補給車隊，補給車會在每場戰場走讀、城市實境闖關及晚會現場等地，展售桃園在地特色產品，既傳承歷史同時也促進社區合作和在地產業的發展。

客家局指出，相關活動皆為免費，民眾僅需繳交500元保證金（首日紀念音樂會不用保證金），活動後全額退還，活動詳情及報名資訊可至「義勇祭——2024乙未客家戰役文化季」網站查詢（https://hakkadata.tycg.gov.tw/16602/）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法