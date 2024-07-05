重南書街將辦系列活動 7/6至21起每週末以200元換購300元書香券

每年台北市重南書街活動都相當熱鬧。（資料照）

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市重南書街促進會將於明（6日）辦理「2024閱悅欲試．重南加大書香GO」，除延續往年重南加大GO、小小書店員等系列活動，今年邀請醫生旅遊作家貝琪梨辦理名人講座活動，教導大家如何在旅途中拍出媲美旅遊雜誌的照片；另外將從明起至21日，每週末可至黎明書局前以200元換購價值300元的重南加大書香券，可用於咖啡館、足體養身館、百貨等25間重南特約店家。

台北市商業處表示，重南商圈起源於日治時期，當時日本政府在重慶南路設立「台灣書籍株式會社」，逐漸形成書店群聚效應。後隨著網路興起，閱讀風氣減弱，重南商圈仍堅守閱讀領域，透過主題行銷鼓勵大眾找回讀書樂趣，並積極與周邊旅館及餐飲業合作，推動友善閱讀店家，促進商圈發展。

請繼續往下閱讀...

台北市重南書街促進會理事長沈榮裕表示，台北重南書街有數千種課外書籍供挑選，將從明日至21日，每個週末都可至黎明書局前以200元換購價值300元的重南加大書香券，可用於麵包店、咖啡館、川菜館、足體養身館、百貨等25間重南特約店家，使用期限至113年8月31日前。

此外，今年度「名人講座」單元特地邀請到暢銷旅遊作家貝琪梨跟大家一邊「環遊世界」，一邊學習旅遊攝影，現場座位有限，歡迎有興趣的書友儘速前往「台北市重南書街促進會」FB報名。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法