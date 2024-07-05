攜手韓國國立現代美術館 桃市橫山書法藝術館推「美術館裡的『書』」展覽

韓國國立現代美術館策展人裴原正（中）為民眾導覽「美術館裡的『書』：韓國現當代書藝展」。（記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市立美術館與韓國國立現代美術館（MMCA）聯手在大園區橫山書法藝術館舉辦「美術館裡的『書』：韓國現當代書藝展」，6日起到10月21日展出，4大展區、95件作品，包括孫在馨〈李忠武公碧波津戰捷碑拓本〉、金忠顯〈趙星臣陶山歌〉、李應魯〈周易64卦次序圖〉等韓國重要文化遺產，盼讓民眾進一步認識韓國自第2次世界大戰後的書法藝術發展與流變。

橫山書法藝術館今（5日）上午舉辦預展記者會，由曾擔任雙十國慶大會主持人的韓國新住民魯水晶主持，流暢的中文、韓文雙語主持，讓活動增色不少；市府文化局長邱正生、桃美館代理館長張至敏則陪同駐台北韓國代表處代表李殷鎬、韓國國立現代美術館長金成喜等人觀展，他們都期盼，韓國與台灣透過書法藝術的交流，能開啟東亞現當代藝術世界中的對話途徑。

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桃園市政府文化局長邱正生（左3）出席「美術館裡的『書』：韓國現當代書藝展」預展記者會。（記者周敏鴻攝）

「美術館裡的『書』：韓國現當代書藝展」即起展出到10月21日，MMCA策展人裴原正說，展覽規畫4大展區，「書如其人：韓國近現代第一代書藝家」盼讓民眾看到韓國書法自書寫實用的功能中解放，而更強調藝術功能；「再談書藝：現代書法的實驗與突破」突顯韓國現代書法注重書法形象，是「看」的書法而非「讀」的書法；「以書繪畫，以畫寫書」則探討韓國現代藝術與書法的關係；「融入設計，擁抱日常」訴說電腦與手機取代硬筆、毛筆後，人們更關注字體的設計。

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