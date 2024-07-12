看表演、買好物、嘗美食 「2024花蓮好物展」7/12-14台北車站登場

「2024花蓮好物展」7/12-14在台北車站1樓大廳熱鬧開展。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／台北報導〕今（12）日經過台北車站1樓大廳的民眾，可能會有種來到花蓮的驚喜感，因為由經濟部商業發展署主辦、花蓮縣政府協辦的「2024花蓮好物展」，正在現場熱鬧進行，集結80組花蓮夜市、商圈、街區等店家，展售花蓮風味美食與獨特物產，活動將持續到7月14日，歡迎民眾熱情參與，感受花蓮的復甦活力與魅力。

現場有理想大地渡假飯店招牌蜂巢糕等花蓮百大伴手禮優質店家參展。（記者周幸叡攝）

逛「2024花蓮好物展」，輕鬆選購花蓮風味美食與獨特物產。（記者周幸叡攝）

展覽現場有如花蓮嘉年華會，共分為「夜市美饌」、「商圈魅力」、「洄瀾好禮」、「農業精選」等4大展區，想要吃花蓮美食，現場有道地的原民竹筒飯、最新流行的無刺白帶魚捲、花蓮最熱門的德國豬腳，也有涼爽的檸檬汁與雪花冰等風味餐飲；還有花蓮縣餅、新味醬油、曾記麻糬、TOP烘焙房鹽烤羅宋、邊邊角角原石文創、讚炭工房竹炭文創、糖夫人脆皮菠蘿蛋黃酥、理想大地渡假飯店招牌蜂巢糕等花蓮百大伴手禮優質店家。邊逛邊吃邊買，讓人想起花蓮的迷人之處，心動之餘，即可著手規畫下一趟的花蓮之旅。

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商業發展署署長蘇文玲（右9）歡迎民眾前來花蓮好物展，近距離體驗花蓮的美好與精采。（經濟部商業發展署提供）

商業發展署署長蘇文玲表示，0403地震影響花蓮觀光、店家生意也受到影響，為提振花蓮店家買氣，經濟部攜手花蓮縣政府，此次將花蓮商圈夜市美食、特色伴手禮、手工藝品與農特產品帶到台北車站大廳，搭配消費折扣優惠，吸引民眾體驗花蓮獨特風味與文化，多來遊逛與消費。經濟部已持續投入多項資源協助花蓮振興，除本次的花蓮好物展外，自6月已與花蓮縣政府共同辦理2024年花蓮購物節，加碼逾百項獎品，支持在地經濟穩定發展，並於5至7月推出東大門「好市加倍券」及8月推出「振興夜市券」，也將規畫推出點狀市集，期待透過一系列行銷活動推廣，助花蓮振興經濟一臂之力。歡迎民眾帶著輕鬆愉悅的心情，一同來品味花蓮，近距離體驗花蓮的美好與精采。

「2024花蓮好物展」現場推出3種好康大放送。（記者周幸叡攝）

這場歡樂嘉年華當然也少不了表演活動和優惠好康，3天活動中，除了邀請花蓮在地阿勒飛斯文化藝術團開幕表演外，現場也會邀請樂團、街頭藝人演出，展售期間店也推出多項促銷優惠活動、刺激買氣。同時，鼓勵民眾揪好友品味花蓮，只要打卡分享活動上傳FB或IG等社群平台，即可於服務台換取限量品味好物。此外，單筆消費滿100元可集1點，單日累積5點可兌換花蓮好物展50元現金抵用券，相關活動資訊可參考FB商業署關心商業大小事。

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