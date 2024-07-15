「通霄沙雕藝術節」開幕 夕陽輝映增添美感

「通霄沙雕藝術節」夕陽輝映增添美感。（張麥斯提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗「通霄沙雕藝術節」目前正式於通霄海水浴場開幕，共展出15件具苗栗山海特色的沙雕作品，展期至9月8日。近來因天候良好，通霄在地攝影師張麥斯也前往拍下夕陽西下時，沙雕受燈光輝映照片，更顯沙雕美感。

張麥斯說，近日因天氣較為炎熱，到了傍晚時分，較適合前往欣賞沙雕，而沙雕作品旁有燈光映照，民眾除了欣賞沙雕，還能遠眺海邊夕陽西下之美，相互輝映，更添藝術氛圍。

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苗縣府今年首次辦理沙雕藝術節，作品包括客家方嘴獅、客家圓樓戲曲推廣中心、客家三合院與油桐花、採茶青年，還有媽祖與千里眼、順風耳等沙雕，呈現苗栗山海特色及豐富多元的文化底蘊。

「通霄沙雕藝術節」夕陽輝映增添美感。（張麥斯提供）

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