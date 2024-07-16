動漫迷有福了！首屆「屏菸COSER夏日祭」7/20登場 偶像歌手與粉絲同樂

「COSER夏日祭」7月20日於屏菸1936文化基地登場。（屏東縣政府文化處提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕位於屏東市的「屏菸1936文化基地」首次舉辦「COSER夏日祭」，將於本週六（7月20日）登場，除有令人驚豔的Cosplay舞蹈表演及動漫偶像歌手演唱外，還有目前最夯的Vtuber線上互動演出及同人文創市集，屏東縣政府歡迎對角色扮演有興趣的漫人們共襄盛舉。

屏東縣政府文化處表示，活動時間在7月20日下午1時至晚上8時，邀請活躍於各大動漫類展演活動的日系音樂詞曲創作歌手台灣人の永琳、人氣動漫餐廳常駐歌手櫻花X米粒R、森林烏托邦、SYZYGY、人稱戲腔的菇皇Na咩ko、 IDxACTS、日系舞蹈表演團體CANDY☆STAR等至少8組團隊演出，還有經營原創IP包括「終端少女」到「瀕臨絕種團」、「惡獸時代」成功打出知名度的春魚工作室，結合時下最新，人氣虛擬目前世界潮流Vtuber參與互動，另有動漫ACG及販賣偶像相關商品、餐飲市集攤位。

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文化處指出，動漫受到越來越多人的喜愛，從青少年至成年人，皆為其著迷，為吸引年輕族群走進文化場域，賦予屏菸多元機能，在暑假期間提供不一樣的藝文休閒，邀請喜愛動漫作品及動漫造型愛好者一起參與。

屏菸1936文化基地將首次舉辦「COSER夏日祭」。（記者羅欣貞攝）

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