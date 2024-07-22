城隍夜巡 北港媽共參與 犁炮表演、城隍機甲引爆宗教觀光體驗

「諸羅城隍中元祭」重頭戲城隍夜巡，將於國曆9月3日（農曆8月1日）登場，城隍廟今天（22日）舉行宣傳記者會。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市特色宗教文化「諸羅城隍中元祭」重頭戲城隍夜巡，將於國曆9月3日（農曆8月1日）登場，城隍廟今天（22日）舉行記者會宣布，今年北港朝天宮攜伴新營太子宮將與城隍爺共同參與城隍夜巡，遶境安排朝天宮犁炮表演、「神衛機甲—城隍爺」亮相，推廣宗教文化觀光體驗，邀民眾來嘉市看熱鬧。

嘉義市長黃敏惠、立委王美惠、城隍廟董事長賴永川、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、新營太子宮主委許清標等人出席記者會，現場安排阮劇團「城隍廟朝天宮兩廟見證愛情奇緣」、火焰舞蹈團「人模鬼樣，神鬼魅影」及朝天宮犁炮的精采表演。

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黃敏惠表示，諸羅城隍中元祭典2021年登錄嘉市無形文化資產，城隍夜巡、夯枷等傳統儀式，傳達嘉義人信仰的虔誠，近年城隍夜巡每年都有新創意與傳承，扭轉中元節印象，展現宗教文化嶄新風貌，與年輕世代接軌，拓展宗教文化觀光。

阮劇團於今天（22日）記者會帶來「城隍廟朝天宮兩廟見證愛情奇緣」的精采演出。（記者丁偉杰攝）

賴永川說，百年前，諸羅縣令恭請嘉義城隍、北港媽祖、東門龍王一同祈雨，隔日天降甘霖，神威顯赫；為祈求天災永息、國泰民安，今年城隍廟舉辦城隍夜巡，邀北港媽祖同時請出龍王尊神，將於城隍夜巡當日中午12點30分於祭天台重現歷史。

蔡咏锝說，北港路是清朝時期嘉義連通北港的重要道路，後來北港路也連結兩地的通商與文化交流，這都是嘉義與北港相互共榮的見證。

城隍廟總幹事葛永樂說，今年城隍夜巡將帶來更為壯觀的隊伍與盛況，「人模鬼樣，神鬼魅影」競賽活動，將於當日下午5點30分登場；犁炮表演據點設在嘉市府前、中央噴水池、文化路與民族路口。

「神衛機甲—城隍爺」當日晚間7點在噴水圓環亮相，為全台首尊站立式城隍機甲，高達375公分，象徵守護嘉義的平安，現場引入2公尺高的機器人與民眾互動，融合傳統與現代科技AI創新結合。

北港朝天宮帶來精采的犁炮表演。（記者丁偉杰攝）

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