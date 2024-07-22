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嘉義縣藝文直達車 今年將推出全新藝文遊程
嘉義縣長翁章梁頒獎給徵文比賽獲獎學生。（記者林宜樟攝）
〔記者林宜樟／嘉義報導〕文化部與縣府攜手推動「嘉義縣──藝文直達車」計畫，讓縣內學子至各地藝文場館參訪，舉辦徵文比賽，今天（22日）舉行頒獎典禮，由縣長翁章梁出席頒獎，勉勵及祝福得獎學生，並表示今年將推出全新藝文遊程。
「藝文直達車」規畫10條藝文場館參訪路線，共辦理200車次，帶領師生到各藝文場館認識藝術文化，透過徵文比賽鼓勵學子書寫探訪心得，共有300多名學生投稿，由翁章梁頒獎。
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翁章梁說，去年9月至今年6月，共有63所國中小、近6000位學生參加活動，今年9月至明年11月續辦，推出10條全新路線供學子參與，鼓勵孩子到各地參訪，拓展視野。
徵文比賽第1名得獎者。（記者林宜樟攝）
翁章梁也說，台灣公私立藝文場館推陳出新，透過經費挹注，讓藝文體驗更加細緻多元，孩子參訪後將激發更開闊多元的想法。
縣府文化觀光局長徐佩鈴表示，直達車計畫串聯表演藝術、地方文化、視覺藝術、工藝博物、台灣文學等主題，結合文化部與嘉義縣場館，行程包含豐富藝文體驗，可打開學童感官，讓藝術走入生活。
縣府文觀局表示，今年全新遊程共有4大藝文主題、10條精選參訪路線，遊程資訊已公告在嘉義縣文化觀光局及「嘉義縣藝文直達車」（https://chiayi2024.wordpress.com/）官網 。
「嘉義縣藝文直達車」將推出全新路線。（記者林宜樟攝）
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