「屏東南國音樂節」金曲歌后彭佳慧開唱 7/27藝遊卡早鳥7折搶先購

屏東「南國音樂節」黑膠音樂會將邀請金曲歌后彭佳慧演出。（屏東縣政府文化處提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「2024屏東南國音樂節」9月邀請金曲「雙語」歌后彭佳慧回鄉演出，為下半年度音樂盛事揭開序幕。今年節目陣容匯聚國內外頂尖音樂家與演藝團隊，有古典、流行與跨界戲劇，滿足觀眾的藝文靈魂，本月（7月）27日起開放屏東藝遊卡友搶先購。

屏東縣政府文化處指出，「南國音樂節」備受樂迷期待的黑膠音樂會，本次邀請屏東麟洛女兒彭佳慧演出，9月14日晚間7時30分及15日下午3時，於屏東演藝廳各有1場，帶領樂迷沉醉在「彭氏情歌」之中。

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一系列節目從9月持續至12月，包括屏東縣政府所培訓的阿卡貝拉人聲樂團年度音樂會「愛．音為有你」、德國首席抒情男高音普列加迪恩「舒伯特連篇歌曲之夜」，詮釋舒伯特經典中的經典；台灣小提琴之母「李淑德教授繁星系列」，由小提琴家陳沁紅演出；以及立陶宛室內樂團—台灣巡迴場、原聲巴洛克樂團獻上巴赫與韋瓦第的經典之作、以及「聖詠巴赫管風琴音樂會」帶來無與倫比的視聽饗宴。

屏縣府文化處表示，今年「南國音樂節」以「我與社群、社會的關聯性」為主題，不只音樂，也為喜歡戲劇、舞蹈的觀眾提供多元節目，「全民大劇團」封箱版《瘋狂電視台》、「布拉瑞揚舞團」以電幻世代x原民精神《我・我們》第1部曲、高偉恩X両両製造聚團《煽情之嘟》詮釋變裝皇后的心路歷程；笑料十足的嚎哮排演《別叫我英雄》，以及屏東品牌演藝團隊「屏東聯合管樂團」、「全樂閣木偶劇團」。

7月27日下午2點開放藝遊卡友，可享早鳥7折優先購票，每卡每場次限購4張，趕緊衝一波辦卡享優惠。全面開放售票於8月1日下午2點，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活，更多活動詳情可至「屏東藝遊」粉絲專頁查詢。

立陶宛室內樂團。（屏東縣政府文化處提供）

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