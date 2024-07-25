不畏風雨 原住民園區完成1噸重的達悟族拼板舟移運工程

重達約1噸的拼板舟從1樓吊移至2樓，過程十分小心謹慎。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今天（24日）凱米颱風來襲，位屏東縣的台灣原住民族文化園區的達悟族拜訪號大船移運作業照常舉行，重達約1噸的拼板舟，從1樓吊移至2樓，工程浩大。

原住民族委員會原住民族文化發展中心轄下台灣原住民族文化園區，開放以來展示台灣原住民族群文物，為改善園區內老舊建築物、展演空間及遊客服務設施，展開綠珠雕琢再造中長期計畫，其中園區文物館於去年1月完成館舍修繕工程，並規畫常設展更新設計。

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在園區文物館內，典藏了1艘達悟族9對槳、18人座的大船，是由蘭嶼東清部落族人於2010年開始協力打造，族人將其命名為拜訪號（Si Mangavang），拜訪號於2011年在東清部落耆老帶領下，由40餘位中壯年族人展開18天、沿台灣海岸由南至北拜訪各城市，長達700多公里、以人力划漿的航海之旅，傳承達悟族祖先與海洋共存共生的智慧，展示出達悟族獨特工藝美學及高超航海技藝。

移運作業邀請達悟族造舟師張世凱（左3）現場指導，原文發中心主任邱黃肇崇（右3）也全程參與。（記者羅欣貞攝）

原典藏於內政部國家公園署海洋國家公園管理處的拜訪號，2019年移至原民園區典藏，並於2020年與部落共同合作辦理「從那日出之地──蘭嶼大船拜訪號特展」，獲得國內外民眾高度認可。

在文化園區常設展更新計畫中，重達約1噸的拜訪號大船將於文物陳列館2樓展出，以影音沉浸式展示，完整重現達悟族人橫渡黑潮的歷史，移運拜訪號大船作業今天以人力移運和機具吊掛方式，從1樓搬移至2樓，為尊重達悟族海洋文化規範，邀請達悟族造舟師張世凱現場指導，他表示，拜訪號是帶著部落滿滿的祝福來到園區，更希望透過常設展讓達悟族的海洋文化傳統知識及造舟文化能永續傳承。

原文發中心主任邱黃肇崇表示，台灣原住民文化園區成立37年，而拜訪號是目前蘭嶼最大的1艘拼板舟，也是中心典藏文物中最大的藏品，這次透過園區常設展更新，期盼在重新規畫展示上，更能貼近族人的心願，向全世界展示大船的美麗。常設展更新預計10月下旬開幕。

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