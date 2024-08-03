（影音）新北市圖三芝分館海砂屋拆除重建 打造「自然書室」度假風圖書館

新北市長侯友宜為市圖三芝分館舉行開工動土。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕位於北海岸的新北市立圖書館三芝分館，於1988年使用至今已37年，因建物為海砂屋、常年漏水，結構體老化，3日舉行原址重建開工典禮，市長侯友宜說，期盼未來結合老樹與在地記憶，與相鄰的三芝國中擴充功能，並和社區一起打造度假風的「自然書室」，讓民眾在圖書館也能充分使用圖書館庭院，像度假一般，享受放鬆的好時光。

新北市圖三芝分館拆除重建，盼重新打造具有度假風的的圖書館。（記者翁聿煌攝）

侯友宜表示，新北市自2019年以來，持續投入5.5億元新建並改造公共圖書館，至今已新增建6座圖書館，並完成42間分館的空間改造。三芝分館鄰近國小與國中，新館除了以在地依山傍海的特色設計發想，打造兼顧人文與美學的閱讀新據點，同時設置舒適的親子共讀與閱覽自修的場域，讓三芝地區民眾可以享受全家人共讀共樂的閱讀休憩時光。

侯友宜說，三芝分館與三芝國中相互毗鄰，新館將設置學生專屬通道，讓學生可以直接從學校進入圖書館，更緊密連結在一起，讓圖書館成為學校最重要的自主學習場域，他也請學校評估，新圖書館落成啟用後拆除校園與圖書館之間圍牆的可行性。

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新北市立圖書館長王錦華表示，三芝分館未來建築主體有2層樓，除了是綠建築，同時還有友善無障礙設施，總樓板面積約288坪，一樓規畫為大廳、服務櫃檯、期刊閱報區、動態學習空間、及兒童閱覽室；2樓為閱覽座位區、書庫區、及在地特色閱讀角；還有連結老樹，打造圍繞廣場榕樹的戶外閱讀區，將可容納藏書量約5萬冊。

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