超萌IP角色「筆墨兄弟」引路 ｢香菜風味」墨水搞怪登場

誠品生活松菸首檔書寫用品特展「書寫便利店」將於8月15日登場，首度公開超萌IP角色「筆墨兄弟」聯名商品。（誠品生活提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕誠品生活松菸首檔書寫用品特展「書寫便利店」將於8月15日至9月1日，在3樓藝文空間登場，今年更首度推出超萌自創IP角色「筆筆&墨墨」，做為代言人，嚴選台灣及歐美日等多國書寫工具，設置專屬「御PEN當」、「INK料BAR」，逾千款最新潮流設計特色筆墨新鮮直送，香菜、紅酒、冰淇淋汽水等多款限定風味墨水更開放現場試寫與試聞。不僅聯手日本PLATINUM入門必備鋼筆、懷舊復古風ANTERIQUE原子筆以及台灣在地藍濃道具屋墨水等國際知名文具品牌合作共推誠品限定款，還有筆袋、攜書袋、切割墊等系列可愛周邊應援你的開學日常，8/15-9/1於誠品生活松菸、誠品線上、誠品蝦皮商城同步販售。

誠品書寫便利店書寫筆袋／夜幕藍、吉日橘。（誠品生活提供）

誠品生活松菸「書寫便利店」獨創IP「筆墨兄弟」再推話題周邊，新學期鉛筆盒也要換新裝，筆墨兄弟雙色筆袋以剛剛好的大小完整收納各類文具且不佔書包空間，活動期間不到7折即可入手；可輕鬆摺疊成A5尺寸的切割墊「書寫便利墊」也推雙色設計，展場限定米白與誠品線上／誠品蝦皮商城限定深藍通通萌度破表，不只可雙面使用更方便攜帶；課外讀物無處安放？以一般書本大小設計的「25K攜書袋」替你妥善保管，想看的書都能隨身帶著走，筆墨兄弟的可愛大頭在「日安白」與「晴空藍」兩色上也顯得格外吸睛；別忘了搭配同系列「壓克力吊飾」替造型加分，活動現場3款配件還可自由拼裝，創造自己的專屬鑰匙圈。

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印有筆墨兄弟的「誠品書寫便利店疊疊杯兩入組」。（誠品生活提供）

手帳迷必收的「便利貼紙本」，從封面到封底共28頁滿滿都是不同設計的貼紙，加上小巧的便條本形式，讓你隨時隨地都能自由拼貼創作；印有筆墨兄弟的「疊疊杯」陪你迎接活力開學不憂鬱；離開前再帶上「歡迎光臨購物袋」將最新戰利品全部帶回家，清透的防水設計用完還可化身便當袋，護送美味午餐就靠它。

此外，擅長將台灣意象調入墨水的藍濃道具屋再推誠品限定香味墨水，此次台灣代表「香菜」口味逼真香氣讓人驚呼不敢大口呼吸；還有替上班族續命的「咖啡歐蕾」、夏季限定的「冰淇淋汽水」，以及微醺「紅酒」4大風味，滿足視覺與味覺的神奇書寫體驗。

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