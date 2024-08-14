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鶯歌陶博館2026年有展覽機會 即日起至8月底徵求藝術家提案

2024/08/14 16:16

陶博館即日起至8月31日前徵求展覽提案，歡迎國內外陶藝愛好者踴躍投件。（鶯歌陶瓷博物館提供）陶博館即日起至8月31日前徵求展覽提案，歡迎國內外陶藝愛好者踴躍投件。（鶯歌陶瓷博物館提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕為推動陶瓷藝術多元發展，新北市立鶯歌陶瓷博物館舉辦「陶博館申請展」，即日起至8月31日徵求展覽提案，邀集國內外陶藝藝術家釋放創意。入選提案的投稿者，將安排作品於2026年在陶博館1F陽光特展室或B1F陶藝長廊展出。

「陶博館申請展」分為個展、聯展、策展三類，凡國內外從事陶藝創作、陶瓷製作的個人、團體或策展人均可申請。送審作品以陶瓷為主要材料，且尚未在國內公私立藝文機關場地公開展出，有興趣者可至陶博館官網下載送審資料，並以「陶博館申請展審查文件_參賽單位/姓名」為題，於期限內寄至信箱（ntpc60508@ntpc.gov.tw）。

經陶博館初步審查後，再由相關專家、學者組成評審小組，根據申請者提供作品影像、展覽計畫等資料。複審選出合格提案，預計10月31日前公告評審結果，以電子郵件通知獲選者。

透過玻璃帷幕，讓1F陽光特展室的空間與館外的風景相互輝映，更顯陶瓷作品的生命力。（鶯歌陶瓷博物館提供）透過玻璃帷幕，讓1F陽光特展室的空間與館外的風景相互輝映，更顯陶瓷作品的生命力。（鶯歌陶瓷博物館提供）

陶博館館長張啟文表示，陶博館每年徵求展覽提案，透過國內外陶藝家的多樣風格創作表現，詮釋多元的議題及世界觀，為民眾傳遞豐富的文化內涵。期待透過申請展徵件，呈現陶藝生態的多元及開放。

陶博館表示，投稿者入選提案將於2026年展出，展期約4週，詳細報名資訊可參考官方網站（https://www.ceramics.ntpc.gov.tw）或粉專（https://www.facebook.com/YCMuseum）查詢。

B1F陶藝長廊是申請展展出場域之一，為觀眾傳遞豐富的文化內涵。（鶯歌陶瓷博物館提供）B1F陶藝長廊是申請展展出場域之一，為觀眾傳遞豐富的文化內涵。（鶯歌陶瓷博物館提供）

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