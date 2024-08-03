未來藝術家用想像力捏陶織夢 陶博館兒少陶藝獎開展

「2024全國兒少陶藝獎」108件作品即日起展出至8月25日。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立鶯歌陶瓷博物館3日舉行「2024全國兒少陶藝獎」頒獎典禮，即日起至8月25日於1樓陽光特展室展出108件陶藝得獎作品，兒少獎來自全國學生參賽，運用豐沛的想像力與創造力，以陶土為媒材、「織夢」為主題，藉由創作述說自身的夢境或夢想，傳達夢的美好、對未來的期待、與親友間的感情，或社會的關注和訴求，題材面向多元。

陶博館「2024全國兒少陶藝獎」頒獎典禮。（記者翁聿煌攝）

新北市文化局副局長于玟表示，「全國兒少陶藝獎」是當前台灣最具規模的兒少陶藝競賽，今年參賽十分踴躍，吸引來自北、中、南、東部，以及離島等縣市從高中職、國中到國小的學生投件參賽，展現學生對陶藝創作的熱愛與積極參與，學生們運用陶藝發揮天馬行空的想像力，近1千件投件作品經委員兩階段評選，最終共有108位入選及得獎者。

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其中，國立新竹高中陳爾謙的〈懷古〉，獲得立體雕塑類高中職組首獎，作品表達對於自己未來的期許，以文物修復為題，透過「修復」連結過去與現在，與古人同做一場夢，新北市五寮國小劉禹辰〈這是一個夢〉，獲得立體雕塑類國小高年級組優選，探討環境保護議題，透過與鹿、狗、貓頭鷹等生物互動，傳達對於森林的關懷。

新竹高中陳爾謙作品〈懷古〉，獲得立體雕塑類高中職組首獎。（記者翁聿煌攝）

陶博館長張啟文說，學生們除了表現對於自我、社會的期許外，亦透過創作，述說內心的情感，像是新竹市三民國中陳品菲，以〈歡迎光臨，「繪」考之夢〉獲得立體雕塑類國中組首獎，作品生動展現內心的堅毅和對未來的期盼。

另外，專為國小學童舉辦的平面彩繪類組，通過初審的參賽者親至陶博館進行釉下彩繪陶瓷圓盤，桃園市瑞豐國小何凱軒以〈賽車手〉獲得國小高年級組首獎，他期許自己成為一位賽車選手，穿著帥氣的衣服、騎著自己設計的重機，出國比賽為國爭光。

新竹高中陳爾謙〈懷古》〉，獲得立體雕塑類高中職組首獎。（記者翁聿煌攝）

新北市長期推動藝術教育，讓捏陶的志趣能結合美感深入校園，從小扎根藝術，更鼓勵持續培養創作能量。本屆新北市獲獎學校近三成，巧思百變地詮釋主題，件件展現繽紛的想像和飛揚的創意，歡迎民眾把握展期前來欣賞學子們藉由陶藝訴說自身的夢想、情感和社會觀點，更多展覽資訊可上陶博館官方網站https://www.ceramics.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https://www.facebook.com/YCMuseum查詢。

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