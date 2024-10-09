跟著五月天遊雙城、享花蓮美食 福容「見花蓮」邀大家重新感受花蓮魅力

福大飯店容攜手花蓮縣政府、旅遊與交通業者，推出「見花蓮、花蓮見」活動，為期90天，歡迎民眾遊花蓮抽好禮。（福容大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕花蓮的好風光、濃濃人情及各式美食，等著大家再來尋訪，為振興花蓮觀光，福容大飯店主動集結多方單位的力量，包含花蓮縣政府、台灣旅遊交流協會、台灣樂活永續協會、雄獅旅遊、台鐵等，從食宿、交通、旅遊等，共同推出「見花蓮、花蓮見」活動。由福容全連鎖採購花蓮在地產品做為客房入住迎賓禮、伴手禮等，並以花蓮在地食材入菜，即日起至12月31日推出產地直送限定美饌；搭配花蓮旅遊優惠，福容花蓮店加碼推出「Just love it!五月天一路向東 住房專案」，11月1日至30日，兩人成行入住市景客房享優惠房價，除了演唱會提供免費接駁，還可獲得五月天專屬小物，歡迎大家一起遊花蓮，重新感受花蓮魅力。

花蓮縣長徐榛蔚（左）、福容花蓮店主廚潘明輝，邀請大家前往福容全台9家中式餐廳品嘗花蓮在地創意美食，再抽機票、住宿券等好禮。（福容大飯店提供）

福容大飯店表示，花蓮歷經地震與颱風影響，整體觀光產業損失超過80億元以上。此次福容率先「見花蓮」，18家店用特產迎賓，除了採購花蓮在地產品做為客房入住迎賓禮、伴手禮等，並以花蓮在地食材入菜，推動為期90天產地直送限定美饌，包含：選用花蓮知名剝皮辣椒的「川醬剝椒松阪豚」、「剝皮辣椒手扎雞」、「玉帶剝椒燒賣皇」以及花蓮南華芋頭「古味傳香南華芋」、用原住民的「樹豆」細火慢燉的「原民樹豆釀封肉」等10道菜色。除了品嘗花蓮美食，還有食宿樂遊抽機票活動，有機會獲得華信航空飛花蓮來回機票、福容花蓮店海景客房住宿等大獎。

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入住「Just love it!五月天一路向東 住房專案」，福容花蓮店加贈伴手禮。（福容大飯店提供）

心動馬上出發！即日起至12月31日，入住福容大飯店，都能獲得由洄瀾薯道提供的「小米麻糬」，體驗花蓮麻糬的經典風味；享福購同步線上販售五月天指定品項「花蓮澎派大福袋」，有文旦復興的青柚燒、喜歡采風米香香和黑芝麻軟糖、洄瀾醬人的金針花剝剝養生湯及一品醇商號的經典純釀禮盒。想要玩遍兩個城市還可以選擇雙城遊住房專案，即日起至12月30日推出「隆總來出花」入住福容福隆店，連住福容花蓮店兩晚，探訪六十石山最美金黃地毯，4天3夜4人成行超優惠，每人每晚平均千元有找；即日起至12月28日選擇高雄與花蓮推出「高興就出花」，3天2夜雙人成行享優惠價之外，再加贈面膜、滾珠瓶、VR體驗券、自行車券、餐飲抵用券200元等。

即日起至12月31日，入住福容大飯店全台18家，都能獲得由洄瀾薯道提供的「小米麻糬」。（福容大飯店提供）



一起花蓮見！雄獅旅遊獨家推出花蓮限定遊程，推出「鳴日號」套裝行程振興優惠價。（福容大飯店提供）

除此之外，由花蓮縣政府、台灣樂活永續協會、台灣鐵路公司以及雄獅旅遊四方共同攜手合作推出兩大觀光列車。其中「鳴日號」結合花蓮周邊資源，提供高規格服務體驗，如獨家包場阿勒飛斯歌舞大型演出，欣賞精采部落歌舞表演，限量500人，享振興優惠價。花蓮縣長徐榛蔚表示，這次藉由與福容大飯店合作的「見花蓮、花蓮見」活動，不僅促進當地農漁業發展，也透過產地直送的新鮮食材，讓遊客在美食中感受花蓮的自然與文化之美，展現花蓮依然美好，期待旅客再度探索，相約花蓮見。更多相關訊息詳詢福容大飯店官網。

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