AI數據光流為大港橋披彩衣 高雄TTXC最大地景光影秀搶先看

高雄市長昨天深夜搶先曝光陳其邁「大港橋文化科技展演-Xverse跨境新視界」試燈照。（翻攝自陳其邁臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕由文化部與高雄市政府合作策辦的TTXC台灣文化科技大會，去年首次打造全台最大文化科技盛典，今年再度攜手舉辦第2屆，開拓台灣文化科技的新地圖，將於12日正式起跑。其中，最大地景作品「大港橋文化科技展演-Xverse跨境新視界」，將於今晚率先登場，而經過連續幾天的測試，完整炫目的光影秀於昨晚曝光。

從海洋生態到工業時代的夢想轉動，大港橋像似宇宙艦艇降落在高雄海港進行宇宙間與地球的互動輪轉。（記者凌美雪攝）

做為今年TTXC最大型也最受矚目的作品，前幾天測試就吸引很多民眾觀看，策展人馮建彰表示，這是為高雄特別打造的城市港灣型態的沉浸式場域，採用燈光與雷射連動到大港橋面與地面的光影，成為特別的都會港灣劇場，觀眾可以遠觀，也可以恣意漫步在大港橋，隨著所到之處，獲得不同的觀賞視野。

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在附近市集吃小吃就可拍到光影秀美景。（記者凌美雪攝）

值得一提的是，這些光影秀的內容，是運用高雄的城市大數據資料、AI運算結合數位動畫技術的影像，搭配大港橋旁水岸輕軌的運行到站，所啟動的「數據光流」，除展示高雄發展成為海港都會的前世今生，同時呼應了高雄邁向智慧城市的明日願景。

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