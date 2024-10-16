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義竹版「繪本之森」！吳翠萍為「博士之鄉」注入藝文活水

2024/10/16 20:48

義竹版「繪本之森」創辦人吳翠萍（右）與店長翁綺穗。（記者蔡宗勳攝）義竹版「繪本之森」創辦人吳翠萍（右）與店長翁綺穗。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕采實出版社社長吳翠萍是遠流出版社創辦人王榮文的侄媳婦，身為台北人的吳翠萍嫁給先生王逸麟後，也愛上先生的故鄉人文薈萃的嘉義縣義竹鄉，與先生修建舊宅打造為民宿級「王家小院」，並租透天厝開辦義竹版「繪本之森」，與王榮文攜手推動藝文風氣，盼有更多志同道合的鄉親、外地人投入義竹地方創生工作。

吳翠萍與王逸麟翻修的「王家小院」於2023年4月完工，夫妻倆開啟兩地居（台北、義竹都是家）的日常，返鄉小住時，吳翠萍與當地簡餐店老闆夫妻及美容院老闆、客人都結為莫逆之交，也租下祖厝球舍斜對面一棟透天厝，原打算做為客房，供親友回鄉住宿。

簡餐店老闆娘翁綺穗育有2位稚齡女兒，她向吳翠萍提及當地缺乏讀繪本、說故事的學習場所，吳翠萍想起華山文創園區內提供親子繪本閱讀空間的「繪本之森」，因而將此模式複製到透天厝，義竹版「繪本之森」營運半年獲熱烈迴響，收費的研習課程有學員從彰化縣、雲林縣、台南市前來參與，嘉義縣中埔鄉與台南市佳里區也有團體前來接洽，想要開分店。

「繪本之森」2、3樓有4間客房做為免費民宿（清潔費自投），也是外地老師住宿處，讓課程安排更多元；吳翠萍說，原本認為鄉下飼養犬隻風氣盛，與導盲犬互動的課程可能乏人問津，但卻場場爆滿，家長表示鄉下流浪犬攻擊性強，常會咆哮，讓孩子畏懼，然而課程中卻見孩子與導盲犬熱情互動，能與動物親近，受益良多。

「繪本之森」目前週一到週五使用率仍不高，因而店長翁綺穗主動出擊到學校講故事，包括義竹鄉與台南市新營區與鹽水區的國小，未來也會不定期主辦親子市集，邀請鄰近鄉鎮市區志同道合的年輕人共襄盛舉，讓地方生活更多元並帶動商機。

吳翠萍坦言，義竹版「繪本之森」離損益兩平的路還很漫長，但有王榮文強力奧援，會在對的路上繼續向前行，希望能讓為「博士之鄉」美名的義竹鄉注入新活水，更加朝氣蓬勃。

義竹版「繪本之森」收費研習課程迴響熱烈。（記者蔡宗勳攝）義竹版「繪本之森」收費研習課程迴響熱烈。（記者蔡宗勳攝）遠流出版社創辦人王榮文大力支持義竹版「繪本之森」。（記者蔡宗勳攝）遠流出版社創辦人王榮文大力支持義竹版「繪本之森」。（記者蔡宗勳攝）

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