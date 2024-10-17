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（影音）倡議文化平權 台美合作「島與共融藝術節」台江登場

2024/10/17 16:33

（影音）倡議文化平權 台美合作「島與共融藝術節」台江登場「島與共融藝術節《自由邊界》」結合在地文化資源，在台江文化中心登場，邀請大家加入推動文化平權行列。 （南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「島與共融藝術節《自由邊界》」在台江文化中心登場，策展的滯留島舞蹈劇場為文化部獲選團隊，進駐台江文化中心，結合在地資源，致力推動文化平權，邀請大家打破障礙的邊界，走出自由的生活空間。

今年第2屆共融藝術節，由南市文化局、美國在台協會高雄分處、滯留島舞蹈劇場共同攜手合作。透過滯留島過往於國際演出、參與工作坊、藝術節等經驗，並連結台江在地資源，期盼推動共融藝術全面發展，落實DEIA （多元、公平、包容和可及性）的精神。

這次活動邀請藝術家及團隊，包括編舞家鄭祐承、東黎舞陶藝術總監陳主晨、香港糊塗戲班藝術總監陳文剛、藝術家李翔濬、藝術家黎美光、美國藝術家Carina Ho、共融講座講師葉紀紋、澳洲製作人Henriette Kassay-Schuster、講師姚富菻、藝術家許家峰、空表演實驗場等，並有多位素人舞者參與環境微劇場演出。

今（17）日南市文化局副局長林韋旭、美國在台協會高雄分處處長張子霖（Neil H. Gibson）共同為藝術節站台宣傳，希望透過擴大社會參與，讓更多民眾認識文化平權的重要性。南市社會局亦協助提供復康巴士，讓身心障礙舞者可以順利參與排練及演出。

島與共融藝術節《自由邊界》於台江文化中心已先推出共融藝展之外，豐富多元活動還有公益手作市集、《藝啟．一起》 共融寫生、共融舞蹈課程、焦點節目演出及共融舞蹈實驗室等，邀請國際嘉賓與在地民眾參與創作，將滯留島化成一座承載多元文化與藝術的島嶼，邀請民眾加入推廣文化平權、參與共融藝術。

島與共融藝術節《自由邊界》展期、 地點，即日起至10月27日，在台江文化中心。

身障編舞家鄭祐承現場表演，舞出自由不受限。（南市文化局提供）身障編舞家鄭祐承現場表演，舞出自由不受限。（南市文化局提供）南市文化局副局長林韋旭（左）頒發感謝狀給美國在台協會高雄分處處長張子霖（右），感謝協會慷慨解囊支持滯留島舞蹈劇場推廣文化平權。（南市文化局提供）南市文化局副局長林韋旭（左）頒發感謝狀給美國在台協會高雄分處處長張子霖（右），感謝協會慷慨解囊支持滯留島舞蹈劇場推廣文化平權。（南市文化局提供）

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