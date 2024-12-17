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引領遊客拍攝北海道自然生態之美 自然攝影導遊若狹政信

2024/12/17 20:18

自然攝影導遊若狹政信拍攝的鳥類照片，右邊是大斑背啄木鳥，左邊是綠啄木鳥。（若狹政信提供）自然攝影導遊若狹政信拍攝的鳥類照片，右邊是大斑背啄木鳥，左邊是綠啄木鳥。（若狹政信提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕日本北海道知名的自然攝影導遊若狹政信，出生於北海道帶廣，自小在廣闊的北海道天地中成長，喜歡大自然也喜歡攝影，國中1年級時終於擁有自己的第1台相機。雖然是中古的相機，但這台相機開啟他拍攝北海道四季風光的序幕，陪伴他走訪北海道各處山林原野，也藉機不斷累積北海道的自然生態知識。不過，真正成為自然攝影導遊，則是在他50歲的時候。

喜歡大自然也喜歡攝影的若狹政信，是北海道知名的自然攝影導遊。（若狹政信提供）喜歡大自然也喜歡攝影的若狹政信，是北海道知名的自然攝影導遊。（若狹政信提供）

當年，因為工作上有些變動，加上小孩已經就業經濟上較無負擔，若狹政信決定開始做自己喜歡做的事情──自然攝影。思及若要以攝影為生，在當時還是有些勉強，若狹政信遂當起導遊，帶著喜愛自然攝影的同好出門，自己也能邊導覽邊攝影，就這樣一做20多年，不僅他自己樂在其中，連客人都好評相傳，找他導覽的遊客有散客也有團體客，不只日本人，也有來自歐美、台灣及中國的客人，生意好到客人得在1、2年前就先預約卡位。

若狹政信拍攝的長尾林鴞。（若狹政信提供）若狹政信拍攝的長尾林鴞。（若狹政信提供）

身為自然攝影導遊，若狹政信謹守本分，不批評客人的攝影技巧及作品，只專注帶客人到「可拍出好照片的地方」，這當中也包含他自己多年來找尋到的私房祕境，還有，以他的專業生態知識引導團員掌握時機、拍攝出更好的野生動物狀態，例如：帶拍丹頂鶴時，他會教大家觀察丹頂鶴的肢體語言，以備搶在下一秒鐘拍出想要的動作及樣貌。另外，他也會解說野生動物生態，讓團員拍攝出的照片更充滿故事性。

若狹政信拍攝自然生態相當注重構圖，圖為流冰和白尾海鵰。（若狹政信提供）若狹政信拍攝自然生態相當注重構圖，圖為流冰和白尾海鵰。（若狹政信提供）

在導覽的過程中，若狹政信也結識一些自然攝影同好，台灣知名鳥類及生態攝影師馮營科就和他因此成為好朋友，兩人即使語言不通，但透過對自然攝影的喜好，溝通起來可說是心有靈犀一點通，並曾攜手在台北開攝影展。有時兩人會聯手帶台灣生態攝影團，只要聽到是他們兩人帶團，簡直可說是金字保證，讓生態攝影愛好者趨之若鶩。兩人帶團時，均抱持共同的想法：人和被攝物要保持一定的距離。馮營科強調，真正愛好自然生態攝影者要遵守自然倫理，不打擾拍攝的鳥類及動物；而若狹政信導覽的守則則是：不喧譁、不要太靠近牠們，安靜拍攝。

丹頂鶴是若狹政信最喜歡拍攝的主題。（若狹政信提供）丹頂鶴是若狹政信最喜歡拍攝的主題。（若狹政信提供）

提到自己拍攝的照片，若狹政信笑說，因為以往沒有足夠的錢買好的長鏡頭，無法將野生動物或鳥類拍攝得近一些，他轉而注重畫面的構圖，連同拍攝物，整張圖就是一幅畫，既有主角也有周邊的環境。若狹政信至今已經舉辦過多次攝影展，若仔細欣賞他所展出的圖片，每一張圖彷彿都能衍生出一連串的圖片故事。至於拍攝的主題，若狹政信表示，在廣闊北海道，他會拍攝風景、熊、鳥類等，但他最喜歡的還是丹頂鶴，怎麼拍都拍不厭。

夏天來到北海道，有機會拍到熊出沒。（若狹政信提供）夏天來到北海道，有機會拍到熊出沒。（若狹政信提供）

引領遊客拍攝北海道自然生態之美 自然攝影導遊若狹政信若狹政信導覽拍攝北海道自然生態的守則是：不喧譁、不要太靠近牠們，安靜拍攝。（若狹政信提供）

對於想來北海道拍攝自然生態的遊客，若狹政信建議，北海道的四季感明確，一年四季都有獨特風光，例如春天可拍攝植物嫩葉、新芽冒出來的清新樣貌；夏天即使白天很熱，一到晚上就轉涼爽，天氣好時可進行夜間攝影，拍攝星空、湖景等，尤其當滿天星斗映照湖面時，畫面美不勝收；秋天整個北海道換彩妝，紅葉是主角，可以看到大自然的變化清楚呈現；冬天湖面冰凍，拍攝丹頂鶴是極佳時機。當然，若狹政信也呼籲大家，來北海道拍攝自然生態時，不要破壞環境，共同守護北海道的生態之美。

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