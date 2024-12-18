南港車站台日友好展覽換新裝 世界遺產日光東照宮三猿喜見客

日本世界遺產日光東照宮的三猿，今（18）日起在南港車站迎賓。（東武鐵道提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕三鐵共構的南港車站，便利交通及周遭連結成的熱鬧商圈，不只是各地旅人常用的車站，也成為民眾假日休閒好去處，今（18）日起，來到南港車站的遊客會發現，聞名全世界的世界遺產「日光」東照宮的三猿出現在南港車站！還有受親子旅客喜愛的小火車遊戲台、台灣及日本特色列車介紹等，有到南港車站時，別忘了去逛一逛，看看可愛的日光三猿，它們也是見證台日觀光友好的代表喔。

此次更新展覽，並升級了廣受親子旅客喜愛的小火車遊戲台。（東武鐵道提供）

台鐵公司與東武鐵道從104年12月18日簽訂雙鐵友好協議、推出交換乘車券以來，連續幾年舉辦促進台日觀光友好的交流活動。自108年雙方合作於南港車站辦理「SL蒸汽火車大樹號燈座贈燈儀式」後，南港車站已成為促進台日觀光友好推廣的展覽會場，歷年的展出均廣受民眾及親子旅客好評。為延續台日鐵道間的觀光友好交流，並慶祝台日雙鐵友好協議締結9週年，特別於今日再次更新南港車站展覽會場。此次展覽主視覺為台鐵的「EMU3000型城際列車」，以及東武鐵道的「SPACIA X 新型特急列車」，並升級了廣受親子旅客喜愛的小火車遊戲台，同時展出了日光東照宮的三猿燈座，希望能藉由此次的活動促進台日觀光友好的交流，為民眾在新的一年帶來平安幸福。

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台日推出「低碳暢遊」主題，推廣台日雙鐵的週遊劵及一日劵。左起台鐵南港車站站長陳建銓、台鐵副處長林維澤、台鐵副總經理黃振照、台鐵副總經理劉雙火、東武副總經理山內朋彥、東武鐵道站務業務代表平山真司。（東武鐵道提供）

東武鐵道表示，此次以「低碳暢遊」為主題，除介紹台日雙方的城際列車外，更推廣台日雙鐵的週遊劵及一日劵，期盼民眾能放慢速度，享受旅行中的悠閒感。台鐵推出沉浸客家文化的「內灣線一日週遊券」、欣賞南國風光的「新左營─枋寮一日券」、體驗天燈施放的「平溪線/深澳雙支線一日週遊券」及飽覽山海美景的「東北角一日券」，鼓勵民眾來場深度感受、放慢步調的旅行，感受鐵道旅遊的獨特魅力。東武鐵道則是推出能暢遊日光及包含鬼怒川溫泉地區的世界遺產景點的「日光周遊券」，以及前往保有江戶時代風情、充滿情調的東京近郊的川越老街，享受散步樂趣的「川越周遊券」，提供台灣民眾前往日本旅遊時的交通新選擇。

台鐵公司與東武鐵道共同促進台日雙鐵觀光友好交流。（東武鐵道提供）

此外，為促進台日雙鐵觀光友好交流，於台日觀光交流的臉書粉絲頁舉辦寫真貼文投稿-旅遊台日雙鐵沿線觀光景點之照片抽獎活動，將提供台日雙鐵的週遊劵及一日劵贈送給投稿民眾，詳情參閱活動臉書粉絲專頁。

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