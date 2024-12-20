看見最動人的笑容 花蓮理想大地攜手雅理基金會舉辦暖心聖誕公益活動

「理想大地x雅理文化藝術基金會」聯名推出理想蜂巢糕，義賣所得將做為壽豐的文化藝術教育推廣經費。（理想大地渡假飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕秉持著「ESG地方永續」的理念，理想大地渡假飯店除致力於為每位旅客打造最舒適、最美好的住宿體驗外，看到每位旅客滿意的笑容就是飯店團隊最大的成就！將這份愛與關懷延伸，每年聖誕節前夕，花蓮理想大地與雅理文化藝術基金會攜手，共創暖心聖誕公益活動，邀請「花蓮黎明教養院」的導師和孩子們一起來到飯店，共度一個專屬於黎明院生的聖誕活動與共享午餐溫馨時刻。

雅理文化藝術基金會董事長陳美玲表示，一直以來感謝各界的熱烈支持，讓暖心聖誕公益活動得以邁入第8個年頭，與往年不一樣的是，今年理想大地總部辦公室的台北同仁特地為「黎明教養院」的孩童準備手作鉤織的毛線聖誕樹，手作鉤織的意義代表著「鉤織幸福與愛」，感謝他們用心幫忙準備可愛的毛線聖誕樹還有各式各樣的精美裝飾品，讓孩子們可以自由發揮創意與巧思來參與動手做，打造專屬自己獨一無二的聖誕樹。希望透過此次活動，能夠培養孩子們的創造力及想像力，並且讓他們能深刻感受到濃濃的歡樂聖誕氣息。

請繼續往下閱讀...

到了午餐時間，理想大地風味餐廳的香港籍主廚李明耀特別為師生們準備豐盛佳餚，嚴選花蓮在地新鮮食材，融合台粵料理手法的精隨，盛情款待大朋友、小朋友愛吃的菜色，有鳳梨鮮蝦球、脆皮炸雞排、酥炸海鮮卷、芙蓉玉米羹，還有風味餐廳很受歡迎的合菜內容：迎賓風味拼盤、麻香豚肉片、鴛鴦腸米糕、清蒸多利魚、蟹粉豆腐煲、洄瀾季節蔬等，無過多調味，講究食材的自然鮮甜，兼顧美味與營養均衡。院生們紛紛稱讚主廚的廚藝，連說「謝謝李大廚伯伯，讓我們吃得很開心｣。看著孩子們滿足的笑容，李主廚也感到無比暖心和窩心。餐會後，雅理基金會送上理想大地點心坊精心製作的長條蜂巢糕，做為一份甜蜜的禮物，不僅是味蕾上的享受，更是寄予對院生們的關懷與祝福。

為了慶祝這個特別的節日，理想大地將推出期間限定販售的聖誕蛋糕、聖誕薑餅屋、聖誕蛋糕、潘那朵妮、法國拐杖麵包等聖誕專屬點心可供選購。另外，去年理想大地與雅理基金會聯名推出聖誕限定版蜂巢糕伴手禮，受到各界人士的響應贊助，今年再度攜手推出「理想蜂巢糕聯名款」伴手禮，設計以精緻手工製作「理想大地x雅理文化藝術基金會」聯名文字版本的白色巧克力點綴經典的理想蜂巢糕，義賣活動時間即日起至12月31為止，可享買3送1優惠價，限量200盒，全部義賣所得將做為花蓮壽豐的地方文化藝術教育推廣經費。更多相關訊息詳詢理想大地官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法