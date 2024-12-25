（影音）快閃宣傳出招 台南4校舞藝成果展驚豔四射

南市4所學校舞蹈藝才班宣傳1月17、18日「沉浸．4」聯合成果展。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為了宣傳舞蹈藝才班成果展，永仁高中、中山國中、進學國小及永康區復興國小等4校師生，今（25）日在永華市政中心進行快閃宣傳，雖然時間短暫，精采舞藝仍為洽公民眾和市府員工，帶來一場視覺驚喜。教育局長鄭新輝也現身熱舞輒一角，邀請大家來給學生最溫暖熱烈的鼓舞。

四校舞蹈藝才班今日在市府快閃表演為聯合成果展宣傳。（記者洪瑞琴攝）

教育局長鄭新輝表示，南市113學年度舞蹈藝才班成果展「沉浸．4」，將於明（2025）年1月17、18日，在台南文化中心演藝廳上演。往年票券需求十分踴躍，今年成果展更以連續兩天接力演出，並在舞碼安排與舞台燈光設計上進行創新升級。

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永仁高中校長余月琴表示，今年舞蹈班將代表台南參加全國學生舞蹈比賽。此次成果展演舞劇《小神駝馬》中的片段，表現中亞宮殿壁畫中栩栩如生的仙子形象，並展示從靜起動、天地轉相、陰陽有序的古典舞及可愛的瑤族舞蹈。

永康區復興國小校長張慧芬表示，該校3至6年級的學生準備7首舞碼，涵蓋芭蕾舞、民族舞、現代舞及結合復興拳舞的武術舞蹈，而且該校學生今年在全國啦啦隊公開賽中奪得冠軍，成果展首次加入啦啦隊舞蹈。

中山國中校長林國斌說，舞蹈班被選為全國學生舞蹈比賽的特優團隊展演團隊。這次聯合展演準備6首風格各異的舞碼，將呈現民俗舞和現代舞的優美及芭蕾舞的優雅。

進學國小校長李添旺表示，此次展演將是學生們努力成果的最佳展示，將呈現一場藝術與創意的完美碰撞，無論是輕快的旋律、動感的節奏，還是深刻的情感流露，都將震撼觀眾的視覺與聽覺。

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