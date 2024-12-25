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台南龍崎光節空山祭 「焰土新生」28日絢麗開展

2024/12/25 14:41

「龍崎光節：空山祭」週六登場，系列藝術作品精彩呈現。（南市文化局提供）「龍崎光節：空山祭」週六登場，系列藝術作品精彩呈現。（南市文化局提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕上屆創下10萬人潮的台南「龍崎光節：空山祭」又將熱鬧登場了，今年以「焰土新生」為主題，集結13組藝術創作，本月28日絢爛開展，市政府文化局已啟動售票。

「龍崎光節：空山祭」將於本週六開展，市長黃偉哲帶領各界貴賓熱鬧宣傳。（記者吳俊鋒攝）「龍崎光節：空山祭」將於本週六開展，市長黃偉哲帶領各界貴賓熱鬧宣傳。（記者吳俊鋒攝）

文化局今天為本週六揭幕的空山祭舉辦宣傳活動，市長黃偉哲代言，議員陳皇宇、郭鴻儀，以及各界貴賓等都到場，邀請大家參與已成為當地年度盛會的龍崎光節。

市長黃偉哲表示，邁入第6屆的龍崎光節，歷經5年的努力，已成為叫好又賣座的大型藝術饗宴，期待繼續帶來的人潮，且所形塑的意象，能夠與在地文化與物產進行更多樣的連結，促進偏區的發展。

黃偉哲強調，適逢「台南400」，一系列的活動陸續大放異彩，從農曆年的台灣燈會，到鹽水月津港燈節，以及老街巷弄間的月之美術館，還有新營波光節、普濟殿燈會、龍崎空山祭等，結合地方特色景觀與文化的活動，儼然已成為台南品牌，受到全國民眾的喜愛。

文化局長謝仕淵說，第6屆空山祭延續去年「龍火燃盡」的主題意象，這次以「焰土新生」來策展，籌辦過程一直與轄區的國中小、藝術家，還有台南各大學等合作，凝聚地方能量，帶動地方創生。

謝仕淵提到，今年有11組藝術家，精采呈現13件作品，邀請新的策展團隊，承續過去與地方合作的基礎，並強化數位素材與方法的運用比重，讓虎形山公園的活動場域更有生命力，也增添不同的氛圍。

「龍崎光節：空山祭」週六登場，系列藝術作品精彩呈現。（南市文化局提供）「龍崎光節：空山祭」週六登場，系列藝術作品精彩呈現。（南市文化局提供）

今年也首度結合螢光繪畫與投影動畫，打造日夜雙重沉浸式體驗，並將展覽融入地方創生與社區營造概念，透過藝術擾動，讓各界更加了解、重視龍崎的美麗特色。

空山祭於週六開展後，將持續至明年2月16日，這屆更聯手在地四四拍唱片行，明年1月5日起，連續性7場音樂帶狀活動，陪伴民眾一起「崎」聚夜派對。

為提升參觀品質，讓活動永續發展，空山祭活動延續前屆辦理模式，採售票制規畫，分「平日票」、「假日票」，以及限量80張的「無限FUN卡＋狂歡杯」。

為回饋地方，活動期間龍崎區民眾免費入場，南關線民眾則享平日免費入場的優惠，每週二休展。

「龍崎光節：空山祭」將於本週六開展，市長黃偉哲帶領各界貴賓熱鬧宣傳。（記者吳俊鋒攝）「龍崎光節：空山祭」將於本週六開展，市長黃偉哲帶領各界貴賓熱鬧宣傳。（記者吳俊鋒攝）

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