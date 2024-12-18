賴清德總統國宴為導言 《日經亞洲》專文報導台灣文化首都台南

《日經亞洲》刊出「漫步台南——台灣的文化之都」的專文報導。（南市府提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕《日經亞洲》（Nikkei Asia） 以「台南400」為主題，緊扣城市文化、歷史、產業發展，結合台南古蹟景點與美食推介，並以總統賴清德520就職後在台南舉辦國宴為導言，刊出「漫步台南——台灣的文化之都」（Footloose in Tainan, cultural capital of Taiwan）專題。

該專文報導以1624年台南與台灣一起面向國際為起點，書寫台南在歷經不同政權的影響後，人民是如何銘記歷史，進而推動台灣民主化進程並促進多元族群認同。

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市長黃偉哲接受採訪時表示，台南正是一座兼具古今、融合新舊的城市，至今仍保有各時期的歷史遺跡，舊城區與老巷弄亦呈現獨特的古都風貌，正是這座城市豐富的歷史造就它「文化首都」的美名。此外，科技也形塑台南的城市特色，隨著台積電等大廠進駐，台南也成為半導體等高科技產業的領頭羊。

報導稱台南為台灣文化的搖籃，詳盡描述台南數百年來保存的城市記憶，以歷史保存、產業發展為經，以宗教信仰、飲食文化等常民生活痕跡為緯，推廣台南綿延已久的傳統，並呈現最道地的美食文化，除了知名的牛肉湯、小卷米粉等鮮美料理，還有許多適合國際遊客探訪的特色店家。

南市府指出，《日本經濟新聞》是亞洲最大獨立財經媒體，《日經亞洲》（Nikkei Asia）為日經旗下英文出版物。此篇專文深入台南各方面發展，並介紹特色必遊景點、必吃美食，歡迎海內外遊客親自體驗古都風華。

台南市長黃偉哲接受《日經亞洲》的專訪。（南市府提供）

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