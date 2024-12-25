「擴張水域—2024水彩的可能」登場 邀35藝術家展出114件佳作

「擴張水域—2024水彩的可能」展示114件作品 ，以水彩為主，呈現藝術家對生命的境遇、對生態的釋義。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕由台灣知名油畫、水彩畫家，台師大學美術系名譽教授蘇憲法策展的「擴張水域- 2024水彩的可能」自即日起至明年1月12日在桃園市政府文化局展出，邀請國內35位藝術家，展示114件作品 ，以水彩為主，呈現藝術家對生命的境遇、對生態的釋義，探索詮釋無限可能的水彩 美學 。

「擴張水域—2024水彩的可能」即日起登場，喜歡水彩、油畫民眾不妨抽空前往觀賞。（記者謝武雄攝）

開幕茶會在桃園市文化局1樓大廳舉行，由桃園市長張善政及蘇憲法及共同策展人李招治、郭昭蘭、傅鈺共同主持；桃園市文化局長邱正生表示，文化局長年投注資源於水彩藝術的推廣與發展，並以雙年展方式舉行水彩、油畫展，期望桃園成為水彩藝術重鎮，配合畫展也邀請參展藝術家進入桃園市內10所國、高中美術班舉行辦講座，讓藝術家與學生面對面交流。

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另辦理6場水彩創作示範，由參展藝術家徐欣健、陳芷筠、洪國為、鍾子逸、Kevin Woodson、吳惠淳，從寫實到抽象、傳統技法到現代實驗，帶領民眾沉浸水彩藝術的多元魅力。

「擴張水域—2024水彩的可能」即日起至明年1月12日在桃園市政府文化局展出。（記者謝武雄攝）

此次參展的35位藝術家都是知名藝術家，例如，張綺芸甫獲得今年新北市美展油畫類第1名、王曉萱則是28屆台中市大墩美展水彩類第1名、林品潔為「彩‧逸國際水彩暨第3屆台灣水彩創作獎第1名」、邱巧妮參加印度、莫斯科比賽獲得第1名，喜歡水彩、油畫民眾不妨抽空前往觀賞。

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