新北市美術館明年4/25開館 侯友宜：規畫4大開館展覽

位在新北市鶯歌區的新北市美術館將於明年4月25日開館。（新北市美術館提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕位在新北市鶯歌區的新北市美術館將於明年4月25日開館，市長侯友宜指出，美術館目前已完成室內裝修，進入靜置期，主體建築地上8層、地下3層，希望打造為結合文化、自然與創意的新地標，新北市美術館也規畫了四大開館展覽，內容涵蓋國際視野、城市歷史、科技藝術以及親子共創，盼滿足各方期待。

侯友宜表示，「國際策劃展」探索新北市在全球生產鏈中的角色，透過當代藝術作品呈現從工業時代到後工業時代的生活、地理與社群轉變；「典藏研究展」以美術館典藏品梳理新北市歷史發展，揭示城市在不同時期、區域空間與共同體形成的經驗；「跨世代創作團體展」，運用遊戲引擎與人工智慧帶來科技與藝術交融的創新體驗；「親子共創展」聚焦城市與自然的演變與關懷，透過互動裝置與推廣計畫，邀請民眾參與創作。

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位在新北市鶯歌區的新北市美術館將於明年4月25日開館。圖為挑高11米、運用升降式桁架的3樓展場。（新北市美術館提供）

新北市美術館長賴香伶指出，新北市美術館主體建築地上8層、地下3層，館內有5大展場，包含挑高11米、運用升降式桁架的3樓展場，到挑高7米、採無落柱設計引入自然光的6樓展場，近500坪空間，可因應不同規格的作品展示，充分展現新北市美術館的空間規模與展示潛力。

文化局補充，明年4月25日，新北市美術館將開館，更多開館相關資訊，將陸續透過市府官方平台以及新北市美術館官網（https://ntcart.museum/）公布。

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