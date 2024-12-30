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阿公阿嬤首演兒童音樂劇 高雄「凹桃夢劇團」與孩童同樂
高雄「凹桃夢劇團」演出兒童音樂劇，與幼兒園孩童同樂。（龍子社區發展協會提供）
〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄一群喜愛演戲的阿公阿嬤組成「凹桃夢劇團」，今為凹仔底非營利幼兒園舉辦兒童音樂劇蟲蟲的夢想，這是阿公阿嬤組團後首次演出，除展現蟲蟲的夢，也跟孩童分享人生的歡樂。
高市鼓山區龍子社區發展協會說明，「凹桃夢劇團」成立於今年9月，緣起於協會開辦關懷據點第3年，協會志工們想讓據點的長者有不一樣課程體驗，特別規畫戲劇課程，希望透過戲劇表演與音樂舞蹈結合的展現，來活絡長者身體機能、促進健康，也是高雄第一個安排戲劇課程與表演活動的關懷據點。
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愛演戲的阿公阿嬤組成「凹桃夢劇團」，今為凹仔底非營利幼兒園舉辦兒童音樂劇蟲蟲的夢想。（龍子社區發展協會提供）
協會指出，凹桃夢劇團演出成員都是65歲以上長者，其中還有85歲高齡的阿嬤、與聽不見的耳聰阿公；即使行動不便，即使聽不到聲音，也沒有阻擋阿公阿嬤參與演戲的熱情！
今天在幼兒園演出由徐淑敏老師指導，是關懷據點長輩人生第一次站上舞台，阿公阿嬤展現全新自己，盡情詮釋蟲蟲的各種夢想與希望，與現場200多名幼兒園小朋友同樂。
協會理事長蘇彥傑指出，希望透過兒童音樂劇能成為據點與社區產生連結，促進老幼融合的健康文化，進一步加強與社區的聯繫。
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