南屯女兒簡宇榕首展 春節萬和宮展出百花綻放膠彩畫

簡宇榕「旱漠之蟻」膠彩畫個展，1月12日至3月16日在萬和宮麻芛文化館「創意藝廊」舉辦。（萬和宮提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕東海大學美術系校友簡宇榕，在校期間專攻膠彩畫創作，著迷於百花綻放生命力，畢業後首展獻給故鄉南屯，1月12日至3月16日在萬和宮麻芛文化館「創意藝廊」舉辦「旱漠之蟻」膠彩畫個展，邀請民眾新春走春拜拜時，順道感受花綻放活力與光明。

簡宇榕首度走出校園在萬和宮辦個展，她在南屯長大有「南屯女兒」稱號，此次「旱漠之蟻」系列畫作是對生命力和光明追求，作品多以花為主角，以花與線條為創作主軸，將感受注入到每一朵花之中，透過繪製線條讓觀眾找到恬靜和希望，簡宇榕說，「每一幅畫作，都是內在世界一部分」渴望觀眾感受到生命力共鳴。

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簡宇榕從幼兒園起接觸美學薰陶，就讀東大附中藝才班美術組，專注於學習素描、炭筆、水彩基本功，升上明德高中廣告設計科，常參加校內外繪畫設計比賽，曾獲全國繪本創作比賽創作獎，高三時獲校內成長徽章設計比賽第一名，直到進入東海大學美術系，開始專攻膠彩畫創作。

簡宇榕說，「旱漠之蟻」系列畫作期待讓觀眾感受活力綻放，作品線條是流動的，花綻放所在是巨大無形空間，創作過程中，持續與與內心對話，自己就像是螞蟻躲藏在線條，努力的綻放屬於自己的光。

萬和宮董事長蕭清杰表示，「旱漠之蟻」膠彩畫個展，1月12日至3月16日在麻芛文化館「創意藝廊」展出，並於12日上午10時開幕茶會，周休假日及農曆初一與十五日新春期間，上午9點至12點，下午1點30分至4點30分開放，歡迎民眾走春參觀。

簡宇榕以花與線條為創作主軸，將感受注入到每一朵花之中。（萬和宮提供）

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