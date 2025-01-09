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北港朝天宮最大規模文物捐贈！ 6文史工作者捐逾3000組文物

2025/01/09 16:30

6位文史工作者共同捐贈共3147組文物給廟方，包含2萬多張相片、8000多張幻燈片。（記者李文德攝）6位文史工作者共同捐贈共3147組文物給廟方，包含2萬多張相片、8000多張幻燈片。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕北港朝天宮文物館成立30年左右，珍藏約1.5萬件文物，不乏指定一般古物在其中，今（9）日退休教授蔡相煇等6位文史工作者，共同捐贈清代笨港古文書、日治時期明信片、日治時期地圖、日治時期老照片共3147件文物給廟方。朝天宮表示，這是文物館啟用以來，數量與規模最大的文物捐贈案，未來將結合其他收藏品，讓更多人深入了解北港地區歷史文化，此外這批文物，將把笨港古文書、幻燈片等列為優先修復對象。

北港朝天宮文物館坐落於媽祖廟後的文化大樓4樓，展示文物以北港藝陣及朝天宮文物為主，總計約1.5萬件文物存放其中，其中更有祖媽轎、「慈雲灑潤」匾、萬年香火爐及3支進香旗等6件指定古物珍藏其中。

為齊全朝天宮信仰歷史文化，國立空中大學退休教授蔡相煇、朝天宮監事主席吳俊彥、國小退休主任紀雅博、臺灣資深漫畫蒐藏家紀厚博、朝天宮祭祀組長紀仁智及旅居台北的北港鎮民蔡正富，共同捐贈共3147組文物給廟方，包含2萬多張相片、8000多張幻燈片，以及清代笨港古文書、日治時期明信片等老舊文物。

長年旅居於台北的北港蔡正富，捐贈其爺爺蔡塗墻所著3本古籍樂譜、樂器3件。（記者李文德攝）長年旅居於台北的北港蔡正富，捐贈其爺爺蔡塗墻所著3本古籍樂譜、樂器3件。（記者李文德攝）

蔡相煇表示，捐贈共1091本圖書，其中《敕封天后志》、2本《天后顯聖錄》，雖是30多年前復刻版，不過書籍卻詳實記載清康熙、乾隆年間對於媽祖的信仰，極具珍貴；蔡正富捐贈其爺爺蔡塗墻所著3本古籍樂譜、樂器3件，他表示，當時北港媽祖遶境，祖父擔任奏樂團的嗩吶手，甚至把歷年來所演奏的曲目編排入冊，詳實紀錄。現在全數捐給朝天宮，盼能得到完整保留，讓世人瞭解這段歷史。

蔡相煇共捐1091本圖書，其中復刻版的《敕封天后志》、2本《天后顯聖錄》，詳實記載清康熙、乾隆年間對於媽祖的信仰，極具珍貴。（記者李文德攝）蔡相煇共捐1091本圖書，其中復刻版的《敕封天后志》、2本《天后顯聖錄》，詳實記載清康熙、乾隆年間對於媽祖的信仰，極具珍貴。（記者李文德攝）

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，接下6位捐贈人所捐贈的圖書、古籍、文物以後，將結合的館內藏品、北港鎮的文化底蘊，積極協助北港文化的傳承工作，成為北港地方身份認同的連結橋梁；廟方表示，此次受贈文物，其中清代笨港古文書、幻燈片、老舊樂譜將列為文物修復對象之一，盼重現其原貌，讓民眾一窺當年風采。

退休教授蔡相煇等6位文史工作者，今共同捐贈3147件組文物給北港朝天宮，是廟方文物館啟用以來，最大規模文物捐贈案。（記者李文德攝）退休教授蔡相煇等6位文史工作者，今共同捐贈3147件組文物給北港朝天宮，是廟方文物館啟用以來，最大規模文物捐贈案。（記者李文德攝）

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