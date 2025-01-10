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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

「施情畫義 」苗縣187位藝術家作品義賣 回饋弱勢團體

2025/01/10 15:24

苗栗縣政府文化觀光局舉辦的「施情畫義．千動愛心」美術特展暨愛心公益活動，由縣長鍾東錦（前排右6）等人主持開展及啟動儀式。（記者張勳騰攝）苗栗縣政府文化觀光局舉辦的「施情畫義．千動愛心」美術特展暨愛心公益活動，由縣長鍾東錦（前排右6）等人主持開展及啟動儀式。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府文化觀光局舉辦的「施情畫義‧千動愛心」美術特展暨愛心活動，今（10）日起至3月2日開展，有187位藝術家，提供333件創作，民眾可向縣內7家社福機構捐款2000元獻愛心，就能收藏藝術家創作，盼藉由藝術與義賣結合，集結社會大眾慈善資源的挹注，回饋照顧弱勢團體。

苗栗縣政府文化觀光局舉辦的「施情畫義．千動愛心」美術特展開展，展出的義賣創作內容豐富多元。（記者張勳騰攝）苗栗縣政府文化觀光局舉辦的「施情畫義．千動愛心」美術特展開展，展出的義賣創作內容豐富多元。（記者張勳騰攝）

這項愛心公益活動已邁入第10年，邀請在地藝術家，以無償提供創作，藉由作品創作的力量來分享溫暖與善念，今年的義賣作品，有陶藝、書畫、水彩、油畫及複合媒材等，作品豐富多元；還有1幅中油員工王佳彬的油畫創作「白雪皚皚」，另以5000元起跳競標。

台灣中油公司員工王佳彬的油畫創作「白雪皚皚」，以5千元起跳競標，縣長鍾東錦（左）參觀其創作。（記者張勳騰攝）台灣中油公司員工王佳彬的油畫創作「白雪皚皚」，以5千元起跳競標，縣長鍾東錦（左）參觀其創作。（記者張勳騰攝）

今日上午的開展，由幼安教養院以喜氣的非洲鼓開場，有縣長鍾東錦、立委邱鎮軍秘書、縣議員周玉滿、市長余文忠等來賓與會，7個社福機構代表則在鍾東錦等人見證下，鍾東錦逐一致贈12個藝文社團感謝狀與紀念品，鞠躬感謝各界寒冬送暖，並允諾將善款發揮最大效益。

民眾可捐2000元給苗栗縣私立幼安教養院、私立聖家啟智中心、私立華嚴啟能中心、私立廣愛教養院、私立明德教養院、創世清寒植物人安養院、私立新苗教養院等機構獻愛心，就可收藏藝術家創作一件。　

即日起到2月10日可以郵政劃撥至機構專戶，或直接至各機構、文化觀光局展演藝術科臨櫃捐款，捐款之民眾，可於3月4日至7日憑收據至展演科領取藝術品。相關訊息請上（http://www.mlc.gov.tw/藝文資訊/展覽訊息）。

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