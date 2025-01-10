穿「樂」時空 雲縣1/18、1/24重現鄧麗君歌聲

雲林縣各界邀請大家1月18日、24日來雲林感受鄧麗君甜美的歌聲。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為讓大家感受鄧麗君的魅力，雲林縣府將在1月18日及24日舉辦「愛像一首歌~雲林的女兒鄧麗君72紀念音樂會活動」2場音樂會，雲林縣長張麗善邀請全國民眾一起穿「樂」時空，感受鄧麗君甜美歌聲。

鄧麗君是在雲林縣褒忠鄉出生，是雲林的女兒，張麗善指出，縣府並在2020年定1月29日為鄧麗君日紀念她，每年安排精采音樂藝文活動，讓歌迷一起透過她唱過的經典歌曲、她的歌聲來懷念她。

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「穿樂時空-鄧你來相會」18日晚上7點在雲林表演廳，邀請南台灣交響樂團演奏多首鄧麗君多首經典歌曲。（記者黃淑莉攝）

文化觀光處長陳璧君表示，今年有2場鄧麗君紀念音樂會，「穿樂時空-鄧你來相會」18日晚上7點在雲林表演廳，邀請有小鄧麗君封號的張瀞云、創作男歌手許書豪、南台灣交響樂團等藝人演出。整場演出近30首曲目，讓現場的每一位觀眾彷彿穿越時空，與鄧麗君相會，感受到音樂的溫暖與感動。

18日當天下午1時起在雲林表演廳戶外的綠色草坪有年貨潮市集與草地音樂會等豐富活動，現場還設有發票兌換活動，憑3張當月發票即可兌換蛇年好運春聯、精美紅包與小贈品，數量有限，送完為止。

另鄧麗君文化協會24日晚間6點20分將在褒忠鄉田洋村鄧麗君出生地文化園區，舉行「愛像一首歌 雲林的女兒鄧麗君72紀念音樂會活動」，邀請在地歌手緯峰、坤廷、柏惟、蔡翠娟、林家安演出鄧麗君歌曲。

文觀處指出，兩場音樂會是免費索票入場，相關索票方式均已公告在文觀處臉書及官網，即日起開放索票，索完為止。

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