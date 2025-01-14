自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

角料、海廢、樹皮變身藝術品！淡古藝術家搭永續風潮推成果展

2025/01/14 14:40

劉時棟長年在沙崙海水浴場採集海沙與漂流物，運用繪畫與拼接手法，形成似真似幻的城市生活記憶圖景。（記者羅國嘉攝）劉時棟長年在沙崙海水浴場採集海沙與漂流物，運用繪畫與拼接手法，形成似真似幻的城市生活記憶圖景。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館即日起至2月12日，在滬水一方藝文空間，辦理「漫遊．藝宇宙」新北國際藝術村成果展，此次展覽以ESG永續發展為主軸，並由藝術家運用布料邊角、海邊撿拾的廢棄物、構樹皮等看似無用的材料，經過巧手設計，將它們化身為富有環保、生活與社會意涵的藝術作品，活動期間免費參觀。

「漫遊．藝宇宙」新北市國際藝術村成果展，由佘心婷、李芊慧、林晏竹及林晏印、張雅萍、陳琇萍、程許忠、劉時棟、簡俊成等共8組駐村藝術家共同參展，以ESG永續發展為主軸，透過駐村藝術家多元視角，記錄一年來各自在淡水駐村的創作體驗，展示藝術創作的實踐成果。

淡古藝術家佘心婷特別敲打構樹皮數百次，使它形成獨特的纖維紋理，以柔實的構樹纖維隱喻自然生命的韌性。（記者羅國嘉攝）淡古藝術家佘心婷特別敲打構樹皮數百次，使它形成獨特的纖維紋理，以柔實的構樹纖維隱喻自然生命的韌性。（記者羅國嘉攝）

其中，佘心婷特別敲打構樹皮數百次，使它形成獨特的纖維紋理，以柔實的構樹纖維隱喻自然生命的韌性，並提醒人們在追求便利與流行時，不應遺忘自然與永續價值的重要性；張雅萍以市場挑選的剩餘布料為創作媒材，透過拼接與縫製，賦予廢棄布料新生命，精心拼貼出如瀑布般的光影層次，展現淡水四季變化的山水畫作，傳達對大自然寧靜的力量；劉時棟則是長年在沙崙海水浴場採集海沙與漂流物，運用繪畫與拼接手法，將影像的痕跡停留在畫布與現成物上，建構出詩意的作品，形成似真似幻的城市生活記憶圖景，主要探討人與環境的互動，反思現代都市生活中對自然的忽視。

淡古館長蔡美治表示，為鼓勵創作者進行藝術、文化創意創作，博物館提供藝術村工作室空間，做為創作與發想的基地，藉此扶植藝術及文化創意產業人才，促進不同領域藝術家交流，結合淡水地區豐沛的藝術文化資源，打造國際藝術村做為藝文與創意人才群聚與交流之空間平台。自2013年起至今，已有127位創作者進駐，今年1月底將有新入選的駐村團隊進駐，敬請期待他們未來兩年的創作量能。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應