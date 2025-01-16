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「華燈初扇」合金畫展登場 現成材料妙變精緻工藝

2025/01/16 18:37

盧怡璇與學生舉辦合金畫聯展。（記者洪臣宏攝）盧怡璇與學生舉辦合金畫聯展。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「華燈初扇——合金畫展」即日起在林園圖書分館展出，盧怡璇帶領學生展出20餘件合金畫燈飾及團扇作品，增添年節喜氣。

盧怡璇帶領學生劉秋妍、郭稚萱及謝慧精聯展，展出時間即日起至2月16日止。林園圖書館主任陳映竹說，展出期間會不定期更換部分作品，歡迎民眾前來欣賞。

合金畫運用現成材料，應用範圍廣泛。（記者洪臣宏攝）合金畫運用現成材料，應用範圍廣泛。（記者洪臣宏攝）

盧怡璇的學生從小學生到長照站學員都有，她表示，合金畫概念類似蝶谷巴特，以現成的材料加以組合創作，不難入門。而飾品合金與蕾絲花片原本就是為了美觀而製作出來的東西，經過精心組合後，每個人都能製作出不同風格的作品。

她說，合金畫應用廣泛，除了製作成燈具、團扇之外，甚至大如屏風都很適合，合金畫扇除了當擺飾，也是cosplay、漢服愛好者、歌仔戲團甚至是信徒供奉給神明的配件。

合金畫在靈感的發想和素材的挑選及處理皆極費心思，例如展出的燈飾作品「MIYABI 」（日文的「雅」）中的蝴蝶就結合了熱縮片技術，先將國畫印在熱縮片後，再做成蝴蝶點綴上去，非常文雅。

因為合金畫比較新近而鮮為人知，盧怡璇希望將這門手藝介紹給更多的人認識，畫展採實體與線上同步展出。

民眾林麗蘭驚歎每件作品都很精美漂亮，而且帶有許多含義在裡面，十分佩服作者的創意與巧手。

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