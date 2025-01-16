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駁二VR體感劇院升級重開 360度零死角打造無限幻境

2025/01/16 15:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕駁二VR體感劇院經全面硬體設備更新，明（17）日重新開館，推出升級版360影廳，採用國際廠牌無線一體機，讓觀眾無論站或坐都能享受VR的視覺包覆，360度觀影零死角。高市電影館表示，首推六部強檔互動VR，包括療癒十足的奇幻茶室體驗《茶道小精靈》等國際大作，寒假期間適合親子共賞。

駁二VR體感劇院經全面硬體設備更新，推出升級版360影廳。（高市電影館提供）駁二VR體感劇院經全面硬體設備更新，推出升級版360影廳。（高市電影館提供）

高市電影館指出，去年底VR體感劇院「360影廳」全面大改造，從原本需連接電腦的頭戴顯示器，更新為全球市占第一的知名大廠設備，這款無線裝置擺脫繁瑣的線材限制，配重設計更加舒適，讓體驗者能夠享受「真360度」的自由視角；頭戴後方加裝了磁吸式快充電池，能有效平衡頭顯前後的重量，減少戴VR頭顯對臉部的壓力，讓參與者在虛擬世界中長時間觀影、神遊幻境也不感到負擔。

17日重新開館，由日本製作的互動VR《茶道小精靈》打頭陣，觀眾可以透過裝有VIVE移動定位器的茶碗與小精靈互動，不僅能在視覺上感知絕美的季節變化，還能透過Pixel手錶監測脈搏律動，增強與其他參與者的「共場感」，讓整段體驗更為沉浸與連結。

此外，國際知名的VR作品《奧托的奇幻星球》中，星際旅客的意外來訪引發共存與衝突的主題。導演在輕鬆愉快的敘事中，融入殖民主義的隱喻，探討現實世界的邊界紛爭，而出乎意料的結局將使體驗者大吃一驚；《自我狂想曲》帶領觀眾穿梭於廢棄的百貨商場、宗教聖堂以及奇異的熱舞、交歡場景。導演熟練地透過當代奇觀及人獸融合的角色，讓觀眾在目瞪口呆的同時反思自己的存在。

如果想在短篇中體驗VR的樂趣，日本的《浪漫特快車》和台灣的《彩虹彼端》都是絕佳選擇。去年暑假熱銷的《科摩多：潛入水下天堂》是親子共賞的最佳選擇，這部VR生態紀錄片帶領家長和孩子探索印尼科摩多群島壯麗的水下世界。觀眾不僅能身臨其境地體驗廣闊海洋，還能隨專家團隊觀察科摩多龍和珊瑚礁鬼蝠魟的生態系統，深入淺出地探討環境污染問題，呼籲大家共同保護地球上珍貴的自然資源。

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