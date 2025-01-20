台南巷仔Niau新春出沒7大景點 5款全新公仔萌樣搶先開箱

歡慶乙巳蛇年新春佳節，南市府今日於安平古堡舉行「巷仔Niau陪您過新年」記者會，邀民眾來台南走春尋訪巷仔Niau。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕超人氣吉祥物「巷仔Niau」陪你過新年！南市文化局今年春節推出「遊台南追巷仔Niau抽獎活動」，大、小巷仔Niau化身招財貓落腳7大景點，市長黃偉哲今搶先開箱5款最新版Niau禮盒與盲盒，邀民眾來台南走春，把Niau公仔、古蹟限定福袋通通帶回家。

市長黃偉哲今搶先開箱5款最新版Niau禮盒與盲盒。（台南市政府提供）

最新版巷仔Niau公仔姿態生動，5款造型或坐、或站，還有慵懶熟睡及四腳朝天的不同萌樣，勢必掀起貓迷收藏潮。黃偉哲說，巷仔Niau背景設定為大航海時代，在東亞的貿易路線上努力抓船上的老鼠，來守護船運貨物與財寶；如今巷仔Niau回歸繼續守護台南，今年要陪民眾過年。

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今年春節大、小充氣巷仔Niau將巡迴台南7大景點，包括安平古堡、隆田chacha文化資產教育園區、台南山上花園水道博物館、新化虎頭埤、六甲落羽松、龍崎空山祭、安平樹屋，民眾只要跟巷仔Niau合照，並上傳「藝遊臺南」臉書粉專，即可參加抽獎，連續4週將抽出不同獎項。

歡慶乙巳蛇年新春佳節，南市文化局推出多款古蹟行春限量商品及「乙巳年新春福袋」等多款禮盒組。（台南市政府提供）

此外，文化局推出2025年古蹟行春限量商品「畫蛇添福貼紙包」及「斗方陶瓷磁鐵」；另有限量200包的台南古蹟限定「乙巳年新春福袋」，內含多款古蹟限定商品及抽獎券，最大獎是備受民眾喜愛的巷仔Niau公仔，還有求功名專用的大型智慧牛玩偶等超值獎品。

「新春乎乾啦組合」有可愛巷仔Niau單色及彩色啤酒杯，搭配台南限定版成功啤酒；「府城 300典藏果酥禮盒優惠組」盒內的台灣縣城池圖極具主題識別度，讓民眾打開禮盒後，可以看圖尋找過去府城的街道地貌紋理，果酥內餡更是展現府城豐厚物產與美食文化上的共生共融。

文化局指出，今年春節特別在各大古蹟景點規畫系列活動，其中熱蘭遮市集首度移師赤嵌樓舉辦，邀大家換古錢、穿越時空回到古代逛市集走春，還有攤商與NPC沉浸式互動體驗。此外，新營波光節、鹽水月津港燈節、月之美術館、鹽水蜂炮、普濟殿燈會等活動也陸續登場，同時在德陽艦園區還有《RO仙境傳說Online》展示區，歡迎大家來台南走春，從初一玩到十五。

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