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台北國際書展 香港專區將呈現「叮叮車」復古風情

2025/01/22 20:46

33屆台北國際書展將於2月4日至9日於世貿一館舉行，陸委會與策進會今年將在書展合辦「夯看Hong Kong 書香滿港在台灣」香港專區暨講座活動。（策進會提供）33屆台北國際書展將於2月4日至9日於世貿一館舉行，陸委會與策進會今年將在書展合辦「夯看Hong Kong 書香滿港在台灣」香港專區暨講座活動。（策進會提供）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕第33屆台北國際書展將於2月4日至9日於世貿一館舉行，陸委會與策進會今年將在書展合辦「夯看Hong Kong 書香滿港在台灣」香港專區暨講座活動，本次展區設計融入香港復古風情，特別呈現歷史悠久的「叮叮車」。

策進會指出，開幕茶會首日將有港味十足的點心，還能免費閱讀豐富多元的香港書籍，可沉浸在濃厚的香港氛圍中。此外，多位重量級講者將分享台港文化相關議題，在新的一年開啟心靈充電之旅。

陸委會港澳蒙藏處長盧長水表示，「夯看Hong Kong 書香滿港在台灣」讓大家無需親赴香港，就能在台灣感受濃厚的香港文化氣息。為期天6的書展，除了展示豐富精采的香港圖書，還有20場跨足台港藝術、建築、音樂、電影、文學等多元領域的講座與對談，帶領大家深入探索當代台港文化的交融與碰撞。

盧長水說，這些精采的文化饗宴，將提供不同的視角與故事，並邀請觀眾與作家們進行近距離的互動，讓台灣民眾能更全面地了解香港文化的發展與轉變，也期盼香港的文化工作者在台灣這塊自由沃土充分發揮創意，共同豐富台灣文化的內涵，為台港文化的傳承與創新注入更多的活力。

策進會表示，本次展區設計融入香港復古風情，特別呈現歷史悠久的「叮叮車」，並巧妙融入香港茶餐廳的經典元素，可體驗地道的港味。書展期間親臨現場，將可交流台港文化，享受閱讀樂趣。

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