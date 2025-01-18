2025年台北國際書展 主題國義大利想像無邊

記者會上展示各主題國家館的精選書籍。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部主辦的2025年台北國際書展將於2月4至9日在世貿一館舉辦，昨（17）日召開主題國及國際焦點記者會，正式宣布主題國為義大利。

2025年第33屆台北國際書展即將於2月4至9日於世貿一館舉行，今年主題國為「義大利」。（台北書展基金會提供）

台北書展基金會表示，義大利主題國館由義大利出版協會、波隆那書展、義大利經濟貿易文化推廣辦事處、德羅賽爾麥爾學會共同策展，以「…IN THE HIGH IMAGINATION／想像無邊」為參展主題，規畫「從插圖到漫畫，繪壇新秀的筆下春秋」、「IBBY義大利童書繪本精選：故事改變世界」兩檔展覽。其中，「從插圖到漫畫，繪壇新秀的筆下春秋」帶來30位義大利新秀插畫家與漫畫家作品；「IBBY義大利童書繪本精選」展示60本於2023至2024年間出版的優質義大利童書與繪本。更將邀請11位重量級作家，出版類型跨各領域，包括兒童文學、繪本、當代文學、推理小說、歷史懸疑小說、圖像藝術等，來台與讀者交流互動。

請繼續往下閱讀...

此外，將於2026年接棒為主題館的泰國館，今年先以「神祕泰國」為題，精選懸疑驚悚、恐怖、推理、鬼故事與超自然主題的出版品，邀請讀者進入泰國文學的奇幻世界，一探泰國經典的鬼靈傳說，體驗來自泰國文化、信仰與神祕傳統，一睹泰國神祕風采。

書展期間，將有超過50位國際作家，包括義大利、比利時、捷克、波蘭、英國、美國、法國，亞洲部分則有泰國、日本、香港等齊聚台北國際書展。首度參展的印度館將帶領讀者探索傳統文學藝術與現代科技交織的多元印度風貌。

文化部指出，此屆書展除有文化幣點數放大使用2點送1點、18至22歲憑文化幣入場免費、續去年推出「門票全額抵用金」，桃園（含）以南及宜花東讀者持台鐵、高鐵當日紙本票根免費入場參觀，未滿18歲民眾、身障人士及1位陪同者憑證免費入場。歡迎民眾踴躍參加書展，更多活動訊息詳詢台北國際書展官方網站。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法