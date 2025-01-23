新竹高商日式建築宿舍群僅1棟列冊追蹤 其餘歸學校運用

新竹高商21棟日式建築宿舍群經文化局文資審議委員會召開文資大會決議，僅保留其中1棟持續列冊追蹤，其餘解列由學校規劃使用，校長劉曉雯感謝委員考量學校發展與學生就學需求。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹高商校內有21棟超過50年的日式建築，被文化局文資審議委員會列為審議列冊追蹤對象，經文資審議大會開會，確定1棟有住戶的建築仍持續追蹤列冊，其餘20棟建築全部解除列冊，回歸學校規畫使用。對此，校長劉曉雯肯定文資委員會聽取學校想法並考量學生教學需求，目前校方已向教育部國教署提出興建新教學大樓的計畫案，如今這些校舍建築解列，將可使學校的整體規畫更為完善。

新竹高商21棟日式建築宿舍群經文化局文資審議委員會召開文資大會決議，僅保留其中1棟持續列冊追蹤，其餘解列由學校規劃使用，校長劉曉雯感謝委員考量學校發展與學生就學需求。（記者洪美秀攝）

文化局表示，新竹高商超過50年的老舊校舍宿建築群是由文化人士提案建議列冊追蹤，經市府文資審議委員會召開公廳會及文資大會後，確定僅保留其中1棟還有住戶居住的建築列冊追蹤，其餘全部解除列管，回歸校方規畫使用。文資委員考量學校發展與學生教學需求，加上多棟建築已毀損不勘，已不具文資價值，因此解列。

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新竹高商21棟日式建築宿舍群經文化局文資審議委員會召開文資大會決議，僅保留其中1棟持續列冊追蹤，其餘解列由學校規劃使用，校長劉曉雯感謝委員考量學校發展與學生就學需求。（記者洪美秀攝）

劉曉雯說，校內多棟日式建築多提供給校內教職員居住，依規可借用住宿到教師及其配偶過世，至今仍有6戶，但住戶大多高齡90多歲，學校因明年要新增商業經營科，加上部分專科教室和專業實習教室空間不足，急需新教學大樓，但新建教學大樓用地上卡到2棟雙拼4戶的日式建築聚落，現已無人居住，包括房舍及石棉瓦房都斑駁破損，如今文資委員會解除列管，對學校來說是項重要的訊息，可讓學校未來的規畫更完整。

劉曉雯說，她在新竹高商的任期僅剩1學期，但考量桃竹苗因人口成長，及高中端就學需求量大增，學校目前已挪用教師辦公室做教室使用，加上部分校舍也多老舊，因此急需新蓋教學大樓，相信這項文資審議結果將讓新商未來學校發展有更多可能性，也能做更完善的規畫，以滿足學生就學需求。

新竹高商21棟日式建築宿舍群經文化局文資審議委員會召開文資大會決議，僅保留其中1棟持續列冊追蹤，其餘解列由學校規劃使用，校長劉曉雯感謝委員考量學校發展與學生就學需求。（記者洪美秀攝）

目前學校設有綜合高中、國貿科、應英科、資料處理科、商用資訊科、銷售事務科及資源班，學生數達1463人，共45班，預計114學年度新設商業經營科一班，到116學年度班級數將高達48班。

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