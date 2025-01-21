親愛愛樂打造竹東音樂廊道 每週六辦音樂會

「親愛愛樂」打造台鐵竹東舊宿舍區成「音樂巷」，從今年起每週六都將有音樂會登場。（親愛愛樂提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕台鐵竹東舊宿舍區最近在新竹市築愛協會、財團法人親愛音樂文化基金會及其所屬的「親愛愛樂」等共同努力下，已經變身為一條嶄新的「音樂巷」，從今年1月開始每週六都舉辦音樂會，用「愛你愛我——週末音樂會」的概念，號召鄉親一起來打造竹東文化音樂廊道。

「親愛愛樂」打造台鐵竹東舊宿舍區成「音樂巷」，從今年起每週六都將有音樂會登場。（親愛愛樂提供）

這條音樂巷，2月起有3場音樂會，2月1日（初四）由親愛愛樂演出「有聲樹」；2月15日許泓翔、王小月的「琴風」，是鋼琴與大提琴合奏；2月22日「簧格午後音樂沙龍」則由李讓、林亮宇帶來口琴跟鋼琴二重奏，橫跨古典與爵士樂的精采演繹。

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親愛音樂文化基金會執行長熊其娟說，音樂巷內有表演廳、沙龍廳2個音樂廳，每場次可容納60人。週六的音樂會都在下午2點半到4點半登場，中間還會提供精緻下午茶，每人收費600元，晚上還有免費的戶外音樂演出。

新竹市築愛協會理事長邱媛美說，親愛音樂進駐竹東基地後，發現設施損壞情況超出預期，親愛愛樂的師生要打造一整年的週末音樂藝文演出，還要自己動手整建。

「親愛愛樂」打造台鐵竹東舊宿舍區成「音樂巷」，公共空間的鋼琴等都可以免費提供鄉親練習。（親愛愛樂提供）

「親愛愛樂」為推廣音樂普及化，每週六舉辦音樂會，也規劃有音樂課程，歡迎大小朋友來此報名。在公共空間，樂團提供包括鋼琴、木琴、爵士鼓、鐵琴等樂器，免費開放供街坊鄰居及鄉親們來練習。

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