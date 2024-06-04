【家庭plus．生活停看聽】求神問卜 決定還是自己

求神問卜 決定還是自己

文／小小羹

對我來說人生都是階段性的選擇題，對於很多問題無法下定決心的我，最喜歡去廟宇尋找人生方向。

宗教一直是心靈上的寄託，不管是什麼問題，若讓我腦袋打結好幾天，都會去廟宇跟神明訴說我的煩惱，順便抽籤讓我的問題有解決方向。拿到籤詩的第一步，先看是吉還是凶，看著文言文的籤詩，細細咀嚼，有時咀嚼久了，腦袋可能會蹦出來新的方向可以參考。

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另一半從交往到結婚後，雖然不是很相信這些，但他還是尊重我的宗教信仰，直到有一天他點醒了我。他問我，若你的重大決定抽到下下籤該怎麼辦？我回答，把下下籤放回去再重新問這個問題，直到把問題換句話問到上上籤為止。另一半很驚訝「正常的」籤是這樣求的嗎？我笑著回答，也許祂聽不懂我的敘述，所以我要講到讓祂聽得懂啊。另一半說：「那你對於這個問題不就早已經有了些許方向了嗎？為何還需要問呢？你只是缺乏做決定的勇氣而已。」

我明明也知道「正常的籤」不是這樣求的，但就是缺少自己做決定與改變的勇氣。另一半又問我：「那如果你想往A處走，神明要你往B處跑對你比較好，你如何選擇？」我說還是想往A處去，想知道A處哪邊不好，我要身體力行。

此時此刻只能再次說明，我來拜拜的目的只是為了見老朋友且訴訴苦，順道吃點名產與買伴手禮，給自己一點下定決心的能量。

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