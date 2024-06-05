【家庭plus．我的星星兒】結緣雙老社區

圖／陳佳蕙

文／呂政達

原本林口的世大運選手村，改建成社會住宅，有一群自閉症的家庭進住，形成雙老社區。

雙老社區，落實「居住優先」的國家政策，解決要幫長大的星兒尋找安置機構的問題，父母可以和孩子住在一起，白天社區附近就有教養機構，家庭間也舉辦活動，互相照顧。也因為彼此都是星兒的父母，更能夠體諒，更有耐心照顧到每個星兒的差異。

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最近，兒子每逢週末就去住在林口社宅過兩晚，參加自閉症家庭舉辦活動。從前在家的時候，我帶他回家就去做自己的事，因為工作一整天，我也沒有什麼氣力看著他，他自己到處摸索、吃紙、製造麻煩，連我還在寫的草稿都被他吞進肚子，對兒子，當然也是委屈。

在家裡，看得到的食物飲料都是他的，他會連我們的份也一起吃，但是入住林口，他總算遇到敵手。有一次聚餐，他夾了一塊大比薩，說時遲那時快，鄭爸的兒子立刻來搶走，兒子愣住了，終於想到動手又搶回來。

有時去附近的農地撿雞蛋、摘菜，過鄉間生活。如果是每個家庭要出一道菜的大聚餐，兒子跟著媽媽切菜、打蛋，堅持守著他參與的海鮮火鍋，讓其他人過來吃。能夠分享，是生活在團體中默默就學會的事。

那天，他們計畫要去金山出遊，鄭爸鄭重其事地召開事前會議，講說行程和金山的歷史。兒子乖乖地坐在人群，沒有平常的躁動。出發那天，兒子跟著鄭爸走在風光明媚的金山步道，山寶鐸花悄悄看著旅人的步伐，緋紅的山櫻花正是開放的時候，如果有人陪伴，兒子可以走很長的路。在家，我和媽媽都沒有這種精力。

或許，在高齡化的社會，最後每個人都要找到一個老去的地方，回憶往事時，還有人能夠跟你分享，這是大大的確幸。雙老社區雖仍是一條漫長的路，在林口有一群人走在路上。

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