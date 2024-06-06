【家庭plus．退休大樂透】人生下半場 退休後開跑

圖／達志影像

文／亦行人

我在50歲的生日前申請提早退休了，正式加入「賦閒人口」的百萬大軍之列。說真的，「早退」原本不在我的人生規畫之中。但計畫永遠趕不上變化，一場新冠疫情讓我重新檢視自己未來的人生目標。

雙親的健康在疫情期間接連出狀況，先是母親被確診為帕金森氏症及早期失智，跟著父親也因排便不順被檢查出罹患大腸癌，需要立即手術去除病灶。我在工作跟去醫院照顧的路途上來回奔波，搞得身心俱疲。

請繼續往下閱讀...

思索良久，考量到在公司的服務累積年限已經達到可以申請提早退休的資格，在跟家人商量後，毅然決然地放下國外的一切，回台接下照顧父母的責任。

一路走下來，不知不覺中也過兩年了，母親雖然失智，但臉上的笑容比剛生病時燦爛；至於父親雖然還在接受化療中，但平時也能下地工作，繼續保持他的種菜嗜好。也許有子女在身邊的陪伴，能讓他們內心安頓、增加安全感，自然身體也就逐漸好轉。

身邊的朋友基於關心，常問我後不後悔當初的決定，放棄了外商公司優渥的薪水跟周遊列國的機會，我的回答是：「若要在工作跟父母健康的天平上做選擇，我寧可選擇後者，因為我不想留下會讓自己遺憾的人生！」

不過，我還是想向跟我面臨類似狀況的退休人士，分享一下心路歷程。首先一定要好好愛自己，包括照顧好自己的身心靈各方面，不要害怕學習新事物，找出自己有興趣的事去執行，比如學習語言、做手作、從事喜歡的運動、唱唱歌……我本身因為喜歡瑜珈這項活動，還因此拿到瑜珈老師的資格，雖然目前還未能從事教學工作，但將所學的知識拿來平時鍛鍊身體還是綽綽有餘的；再者，要好好理財，穩健投資，畢竟退休後少了固定收入，可是會讓人「心驚驚」的！若有其他兼職機會，建議還是可以走出去賺點外快、接觸人群，我有個朋友平常就喜歡做手作包，在她退休後就常參加手作市集，沒想到竟也讓她闖出一片天，開啟了另一個退休後的斜槓人生！

所以不管你退休的原因是什麼，請好好愛自己，豐富你的下半場人生！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法